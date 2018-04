Ảnh: Chiến đấu cơ Syria phá nát căn cứ IS ở Nam Damascus

Quân đội Syria vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm quét sạch các tay súng phiến quân IS khỏi khu vực Nam Damascus. Ảnh: FNA. Theo hãng Fars (Iran), chiến đấu cơ Syria đã thực hiện nhiều đợt không kích và phá hủy các căn cứ của tổ chức khủng bố IS tại Trại Yarmouk, phía nam Damascus. Ảnh: FNA. Khói bụi bốc lên sau khi một mục tiêu IS tại Nam Damascus bị oanh kích. Ảnh: FNA. Sputnik dẫn nguồn tin cho hay, những ngày gần đây, các đơn vị pháo binh và Không quân Syria liên tục mở cuộc tấn công nhằm vào các chốt chỉ huy và căn cứ của nhóm IS tại Trại Yarmouk, Al-Hajar al-Aswad và al-Qadam. Ảnh: FNA. Trong diễn biến mới nhất, theo Al Masdar News ngày 28/4, lực lượng chính phủ Syria tiếp tục đánh vào các quận phía nam Damascus, qua đó giành lại quyền kiểm soát khu vực phía đông nam Al-Qadam từ tay IS. Ảnh: FNA. “Quân đội Syria đang tiến rất gần thị trấn Hajar Al-Aswad ở Nam Damascus”, nguồn tin nói thêm. Ảnh: FNA. Trước đó cùng ngày, Quân đội Syria và lực lượng Palestine đã giải phóng hàng chục trang trại và tòa nhà từ tay IS ở quận al-Qadam. Ảnh: FNA. Hiện tại, lực lượng chính phủ Damascus và Palestine đang cố gắng giành lại quyền kiểm soát trục Qadam-Hajar Al-Asswad. Ảnh: FNA. Các cuộc giao tranh tại Nam Damascus vẫn diễn ra ác liệt. Ảnh: FNA. Bản đồ tình hình chiến sự ở khu vực Nam Damascus ngày 28/4. Ảnh: SF. Mời độc giả xem video: Quân đội Syria tấn công phiến quân IS ở Nam Damascus (Nguồn: AMN)

