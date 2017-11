Ảnh: Binh sĩ Mỹ mừng Lễ Tạ ơn ngay trên chiến trường

Các căn cứ quân đội Mỹ vẫn tổ chức những bữa tiệc nhân dịp Lễ Tạ ơn cho binh sĩ dù đang ở trong vùng chiến sự ác liệt. Ảnh chụp chiếc bánh khổng lồ mừng Lễ Tạ ơn ở Camp Eggers, Kabul, Afghanistan, năm 2011. Ảnh: BI. Các binh sĩ và tướng lĩnh đều được dự buổi tiệc buffet mừng Lễ Tạ ơn do những người lính hậu cần chuẩn bị. Ảnh: BI. Nhiều căn cứ quân đội Mỹ còn được trang hoàng mang đậm không khí của dịp lễ, chẳng hạn như tại trụ sở ISAF ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Ảnh: BI. Binh sĩ Mỹ đội chiếc mũ hình chú gà tây khi tham dự bữa tiệc mừng Lễ Tạ ơn tại căn cứ ở Kabul năm 2013. Ảnh: BI. Dù tham gia tiệc, họ vẫn luôn mang theo vũ khí bên mình và không quên nhiệm vụ. Ảnh: BI. Bữa tối dịp Lễ Tạ ơn dành cho các binh sĩ canh gác tại một chốt quân sự. Ảnh: BI. Các binh sĩ Mỹ chơi thể thao tại căn cứ ở Qayyarah, phía nam thành phố Mosul, Iraq, trong dịp Lễ Tạ ơn năm 2016. Ảnh: BI. Bữa ăn có món gà tây cho các thủy thủ làm việc ngoài biển cả. Ảnh: BI. Bữa tiệc Lễ Tạ ơn còn có cả lính Georgia thuộc lực lượng NATO đồn trú ở Afghanistan. Ảnh: BI. Được biết, công tác chuẩn bị cho Lễ Tạ ơn dành cho binh sĩ Mỹ tại Afghanistan thậm chí đã diễn ra trong vài tháng. Ảnh: BI. Mời quý độc giả xem video: "Mỹ tưng bừng ăn mừng Lễ Tạ ơn sau khi an ninh được thắt chặt hồi năm 2016"(Nguồn: Vietnam Plus)

