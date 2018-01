Ấn tượng vẻ đẹp "bức tranh thế giới" khi nhìn từ trên cao

Tờ The Sun mới đây đã cho đăng tải loạt ảnh chụp từ trên cao tại các địa danh nổi tiếng trên thế giới bằng máy bay không người lái, giúp chúng ta có thể ngắm nhìn “bức tranh thế giới" ở một vị trí không tưởng. Ảnh: The Sun. Người phụ nữ đang thu hoạch hoa súng trong đầm hoa súng ở Việt Nam. Ảnh: The Sun. Khoảnh khắc chú gấu trắng Bắc Cực đang thực hiện cú nhảy ngoạn mục ở Bắc Canada được ghi lại. Ảnh: The Sun. Một ngôi nhà nổi bật giữa biển nước mênh mông ở Vịnh Alexandria, thành phố New York, Mỹ. Ảnh: The Sun. Để tới được bãi biển tuyệt đẹp này ở Algarve, du khách sẽ phải đi bộ qua hàng trăm bậc thang trước khi xuống được bãi biển. Ảnh: The Sun. Ruộng muối ở tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam, nhìn từ trên cao. Ảnh: The Sun. Hang động Melissani trên một hòn đảo ở Hy Lạp, thiên đường “ẩn náu” trong rừng cây. Những bức ảnh chụp từ máy bay không người lái này không chỉ lột tả vẻ đẹp của các địa danh trên thế giới mà còn nói lên phần nào cuộc sống ở những vùng đất đó. Ảnh: The Sun. Những ngôi nhà có mái màu da cam nổi bật trên biển ở Montenegro. Ảnh: The Sun. Một gia đình chèo thuyền trên hồ nước Burke có màu sắc lạ thường ở Virginia (Mỹ). Ảnh: The Sun. Thợ làm vườn thu hoạch cúc vạn thọ ở Thái Lan. Ảnh: The Sun. Hai người đi xe máy qua một cây cầu ở Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: The Sun. Bức ảnh tuyệt đẹp này chụp một bãi biển ở Cộng hòa Dominica khi nhìn từ trên cao. Ảnh: The Sun. Hai cô gái tắm nắng trên bãi biển chắc hẳn không biết rằng mình đang ở rất gần hai chú cá đuối. Ảnh: The Sun. Một người thợ lặn đang lại gần chú cá voi dưới biển. Ảnh: The Sun. Mời độc giả xem thêm video: Những điều thú vị về các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới năm 2014 (Nguồn: Youtube)

