Ấn tượng quy mô chợ nông sản nổi tiếng nhất nước Mỹ

Theo Business Insider, Pike Place, chợ nông dân nổi tiếng của nước Mỹ, được mở cửa lần đầu tiên vào năm 1907 và hiện nay vẫn hoạt động. Chợ nằm ở trung tâm Seattle đã trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch tại thành phố này. (Nguồn ảnh: Business Insider) First And Pike News là sạp báo nằm ngay ở lối vào chợ Pike Place. Pike Place Nuts là quầy hàng bán các loại hạt như hạt điều, hạnh nhân,... Chợ Pike Place bán đủ thứ, từ rau củ quả, hải sản cho tới đồ thủ công, trang sức,... Quầy bánh Pike Place bày bán nhiều loại bánh với hương vị khác nhau. Không khí mua bán ở chợ nông dân Mỹ này rất cởi mở và thân thiện. Linh hồn của Pike Place chính là chợ cá. Được biết, hàng chục nghìn người đến Pike Place mỗi ngày để mua cá tươi. Thậm chí, khách hàng có thể mua hải sản và thưởng thức ngay tại chỗ, chẳng hạn như cá hồi, hàu,... Justin Hall, một người bán cá trong chợ Pike Place, luôn bận rộn với công việc buôn bán kể từ khi tham gia bán hải sản ở chợ nông sản này từ năm 2014. Khu DeLaurenti chính là “vương quốc” thực phẩm Italy. Nếu cảm thấy trong chợ quá đông đúc, bạn có thể ra ngoài và theo dõi các nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Quán cà phê Starbucks đầu tiên được mở trong khu chợ Pike Place vào năm 1971. Đi sâu vào khu chợ là gian hàng bán hoa và các đồ thủ công. Bạn có thể mua đồ lưu niệm tại chợ Pike Place. Những món đồ này đều rất "độc" và chủ yếu được làm bằng tay. Hands of the World là khu bán các đồ thủ công từ khắp nơi trên thế giới. Mời độc giả xem thêm video: Thăm chợ đấu giá cá ngừ đầu năm 2018 ở Nhật (Nguồn: VTC9)

Theo Business Insider, Pike Place, chợ nông dân nổi tiếng của nước Mỹ, được mở cửa lần đầu tiên vào năm 1907 và hiện nay vẫn hoạt động. Chợ nằm ở trung tâm Seattle đã trở thành một trong những điểm thu hút khách du lịch tại thành phố này. (Nguồn ảnh: Business Insider) First And Pike News là sạp báo nằm ngay ở lối vào chợ Pike Place. Pike Place Nuts là quầy hàng bán các loại hạt như hạt điều, hạnh nhân,... Chợ Pike Place bán đủ thứ, từ rau củ quả, hải sản cho tới đồ thủ công, trang sức,... Quầy bánh Pike Place bày bán nhiều loại bánh với hương vị khác nhau. Không khí mua bán ở chợ nông dân Mỹ này rất cởi mở và thân thiện. Linh hồn của Pike Place chính là chợ cá. Được biết, hàng chục nghìn người đến Pike Place mỗi ngày để mua cá tươi. Thậm chí, khách hàng có thể mua hải sản và thưởng thức ngay tại chỗ, chẳng hạn như cá hồi, hàu,... Justin Hall, một người bán cá trong chợ Pike Place, luôn bận rộn với công việc buôn bán kể từ khi tham gia bán hải sản ở chợ nông sản này từ năm 2014. Khu DeLaurenti chính là “vương quốc” thực phẩm Italy. Nếu cảm thấy trong chợ quá đông đúc, bạn có thể ra ngoài và theo dõi các nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Quán cà phê Starbucks đầu tiên được mở trong khu chợ Pike Place vào năm 1971. Đi sâu vào khu chợ là gian hàng bán hoa và các đồ thủ công. Bạn có thể mua đồ lưu niệm tại chợ Pike Place. Những món đồ này đều rất "độc" và chủ yếu được làm bằng tay. Hands of the World là khu bán các đồ thủ công từ khắp nơi trên thế giới. Mời độc giả xem thêm video: Thăm chợ đấu giá cá ngừ đầu năm 2018 ở Nhật (Nguồn: VTC9)