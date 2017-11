Ấn tượng chùm ảnh thế giới trong 168 giờ qua

Đám đông cố gắng dập lửa bên trong những ngôi nhà bị đốt do bạo loạn trong khu ổ chuột Kawangware ở Nairobi, Kenya. Nguồn ảnh: Reuter. Một nhiếp ảnh gia phương Tây giúp người tị nạn Rohingya đi ra khỏi sông Naf khi họ băng qua biên giới Myanmar-Bangladesh ở Palong Khali, gần Cox's Bazar, Bangladesh. Nguồn ảnh: Reuter. Các binh sĩ Australian và New Zealand tham gia một buổi tập tái hiện lại trận đánh Beersheba trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Nguồn ảnh: Reuter. Một phương tiện bay không người lái được thiết kế như một phù thủ cùng cái chổi bay trên bầu trời miền nam California sau khi hoàng hôn vào đêm Halloween ở Encinitas. Nguồn ảnh: Reuter. Minh tinh Hollywood Rose McGowan nói chuyện với khán giả trong buổi khai mạc của sự kiện Công ước phụ nữ diễn ra ở thành phố Detroit, Mỹ vào tuần này. Nguồn ảnh: Reuter. Một buổi biểu dương lực lượng của c những người chống việc ly khai của xứ Catalunya tại trung tâm thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Nguồn ảnh: Reuter. Một người dân New York tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ khủng bố bằng xe tải tại trung tâm Manhattan vào đầu tuần này. Nguồn ảnh: Reuter. Các thiếu niên Israel tham gia một buổi huấn luyện thể thao dọc bờ biển Địa Trung Hải ở Ashkelon, Israel. Nguồn ảnh: Reuter. Lễ hội tháp người trong Ngày All Saints Day ở thị trấn Vilafranca del Penedes, gần Barcelona, Tây Ban Nha. Nguồn ảnh: Reuter. Một khách tham quan triển lãm truyện thanh Comic Con tại London với trang phục khủng long T-Rex. Nguồn ảnh: Reuter. Cư dân Marawi, Philippines trở lại thành phố sau hơn 5 tháng nó rơi vào tay các tay súng IS. Nguồn ảnh: Reuter. Cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Trump, Paul Manafort rời khỏi một tòa án quận ở Mỹ sau một buổi điều trần xung quanh các cáo buộc về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Nguồn ảnh: Reuter.

