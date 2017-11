An ninh New York “gồng mình” trong đêm hội Halloween sau khủng bố

Buổi diễu hành Halloween lần thứ 44 vẫn diễn ra ở các tuyến phố chính ở trung tâm New York sau vụ khủng bố ở Manhattan khiến hàng chục người thương vong hôm 31/10. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn Sở cảnh sát New York đã phải tăng cường thêm hàng trăm nhân viên an ninh tuần tra trong suốt thời gian diễn ra lễ diễu hành trên. Ảnh: CNN. Nhiều người tham gia lễ diễu hành chia sẻ họ cảm thấy an toàn khi biết rằng an ninh được tăng cường. Ảnh: CNN. “Buổi diễu hành Halloween vẫn diễn ra. Chúng ta vẫn ở đây để chứng minh một điều rằng chủ nghĩa khủng bố không bao giờ chiến thắng”, Thống đốc New York Andrew Cuomo phát biểu với CNN. Ảnh: AP. Được biết, đoàn người bắt đầu diễu hành ở vùng West Village, cách nơi chiếc xe tải đâm vào xe buýt trường học hôm 31/10 không xa. Ảnh: Getty Images. Người dân New York đổ ra đường phố trong lễ hội Halloween hôm 31/10. Ảnh: Getty. Lực lượng an ninh "sát cánh" cùng người dân trong đêm diễu hành Halloween. Ảnh: Twitter. Buổi diễu hành Halloween thường niên diễn ra chỉ vài giờ sau khi vụ tấn công khủng bố ở New York xảy ra. Ảnh: Getty Images. Những bộ xương khổng lồ xuất hiện trong lễ diễu hành Halloween ở trung tâm New York. Được biết, hoạt động thường niên này bắt đầu từ năm 1973. Ảnh: Getty Images. Cảnh sát trang bị vũ khí đảm bảo an ninh cho buổi diễu hành. Ảnh: Getty Images. Biển người tham gia đêm hội Halloween lần thứ 44 hôm 31/10. Ảnh: Getty Images. “Chúng tôi không sống trong sợ hãi mà vẫn mạnh mẽ. Chủ nghĩa khủng bố sẽ không bao giờ chiến thắng”, Weiss, 28 tuổi, một người tham gia lễ diễu hành, chia sẻ. Ảnh: Telegraph.

