Ám ảnh vụ án giấu đầu người trong thú bông ở Hong Kong

Theo ATI, nạn nhân trong vụ án mạng gây rúng động Hong Kong hồi cuối thập niên 1990 này là Fan Man-yee. Từ nhỏ, Fan đã bị gia đình bỏ rơi, cô dần dần sa chân vào con đường nghiện ngập và mại dâm.



Năm 23 tuổi, Fan xin được việc làm là tiếp viên tại một hộp đêm. Đầu năm 1997, Fan gặp Chan Man-lok, một người đàn ông 34 tuổi, tại hộp đêm và hai người nhận ra cùng có nhiều điểm chung. Trong khi Fan là một con nghiện ma túy thì Chan lại là kẻ buôn bán ma túy.

Nạn nhân Fan Man-yee. Ảnh: ATI. Một thời gian sau, trong lúc tuyệt vọng vì không có tiền và ma túy, Fan đã lấy trộm ví tiền của Chan. Ngay sau khi biết bị đánh cắp tiền, Chan liền điều hai tay sai của y là Leung Shing-cho và Leung Wai-Lun đi bắt cóc Fan rồi bắt cô làm gái mại dâm để kiếm tiền trả lại cho hắn. Nhưng Chan nhận thấy rằng, việc bắt Fan làm gái mái dâm vẫn chưa đủ hả giận và y bắt đầu tra tấn cô. Chan và đồng bọn đã trói Fan lại trong một căn phòng ở Kowloon, dùng lửa thiêu cháy làn da của cô, cưỡng hiếp và thậm chí bắt cô ăn phân người. Và sau hơn một tháng phải chịu nỗi đau về thể xác và tinh thần, Fan đã tử vong. Sau đó, Chan và đồng bọn liền chặt xác cô và đem giấu phần đầu nạn nhân trong một con thú nhồi bông Hello Kitty. Bọn chúng cho phần cơ thể còn lại của Chan vào nước sôi và sau đó mang vứt vào thùng rác. Ngoài ra, một số cơ quan nội tạng và răng của nạn nhân được chúng giữ lại. Vụ giết người man rợ này chỉ được phanh phui vào tháng 5/1999 khi Ah Fong, được cho là "bạn gái" của Chan Man-lok, đến trình báo với cảnh sát. Cô từng chứng kiến cảnh Chan tra tấn Fan trong lần đến thăm căn hộ này. Hung thủ Chan Man-lok (trái) và một tay sai của y. Ảnh: ATI.

Al Fong đã kể lại chi tiết việc Chan cùng hai tay sai của y tra tấn Fan. Tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện một số bộ phận cơ thể của nạn nhân.

Nhưng thật không may, cảnh sát và chuyên gia pháp y không thể xác định được nguyên nhân cái chết của Fan do tình trạng của các bộ phận cơ thể nạn nhân lúc đó không còn nguyên vẹn. Mặc dù trên cơ thể Fan nhiều thương tích nhưng chưa thể khẳng định được rằng cô tử vong do dùng ma túy quá liều hay do bị tra tấn. Tại phiên tòa xét xử, Chan và đồng bọn một mực cho rằng Fan tử vong do tự dùng methamphetamine quá liều.