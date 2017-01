8 nghi lễ đáng sợ nhất thế giới khiến người can đảm cũng run

1. Chứng minh sự can đảm bằng găng tay "kiến đạn"

Ở ngưỡng tuổi trưởng thành, các chàng trai đến từ một bộ lạc ở Amazon sẽ phải thử thách sự can đảm như một chiến binh bằng nghi lễ đáng sợ đặt tay vào trong những chiếc găng chứa những con "kiến đạn" - một loài kiến được cho là nguy hiểm nhất thế giới. Họ phải trải qua một điệu nhảy khoảng 10 phút kinh khủng nhất cuộc đời khi vẫn đeo chiếc găng tay đó. Mỗi người phải trải qua ít nhất 20 lần thử thách trong suốt cuộc đời. 2. Tôn sùng các vị thần bằng cách xuyên các vật nhọn qua cơ thể

Các lễ hội tại Batu Caves Hindu - ở Malaysia diễn ra hàng năm với nghi lễ vô cùng đáng sợ. Các khách hành hương sẽ phải bước lên 272 bậc thang lên đến đền thờ các vị thần Hindu, và họ thể hiện sự thành kính và tôn sùng bằng cách xuyên các vật nhọn qua cơ thể. 3. Uống tro của người đã chết

Bộ tộc Yanomami là một nhóm sắc tộc người da đỏ bản địa ở vùng rừng rậm Amazon. Bộ lạc này có tục ăn, uống tro cốt của người chết. Bộ lạc này tin rằng có sự tồn tại của thế giới linh hồn. Khi người trong bộ lạc chết đi, họ tìm cách giữ linh hồn người đó ở lại. Không còn cách nào khác, là khiến thân xác người chết được hòa với thân xác người sống cho nên khi người trong bộ lạc chết đi, dân làng sẽ tiến hành đốt xác và ăn tro cốt. 4. Nghi lễ ném con từ độ cao 9m

Người dân tại ngôi làng ở phía tây Ấn Độ vẫn duy trì một nghi lễ khác thường: ném trẻ con từ độ cao 15m xuống một tấm chăn bên dưới với hi vọng đứa bé sẽ khỏe mạnh và mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. 5. Nghi lễ dẫn xác chết về nhà

Những người Toraja tại Indonesia có một tục lệ vô cùng kỳ dị vào mỗi năm, đó chính là họ bật nắp quan tài của những người thân đã chết để đưa họ về nhà. Những thi thể này sẽ được tắm rửa một cách sạch sẽ, thay quần áo mới và thật đẹp đẽ. Họ cho rằng linh hồn người đã chết vẫn còn tồn tại trên Trái Đất, và họ cũng cần được về thăm nhà của mình. Nghi lễ này giống như một kiểu để bày tỏ lòng quan tâm và bày tỏ tình cảm với người quá cố. 6. Nghi lễ uống máu bò

Masai là một trong số các bộ lạc lâu đời nhất ở Châu Phi. Và họ vẫn duy trì nghi lễ kinh khủng là uống máu bò vào các dịp đặc biệt. Đôi khi họ sẽ trộn thêm sữa bò để tạo sự khác biệt. 7. Nghi lễ trưởng thành - Rạch da như cá sấu

Papua New Guinea là một quốc gia nằm ở châu Đại Dương, có đa dân tộc, đặc biệt là nơi có nhiều bộ tộc thổ dân sinh sống. Nơi đây, có một dân tộc vẫn còn tồn tại nghi lễ trưởng thành rất kì dị và vô cùng đau đớn, con trai khi trưởng thành sẽ tham gia nghi thức được những người già trong làng dùng dao rạch những đường nhỏ dọc trên lưng hay cánh tay. Những vết thương này sẽ không được chữa trị cho đến khi nó thành một vết sẹo gồ lên. Người dân ở đây tin rằng khi những chàng trai có được những vết sẹo ấy thì cũng đồng nghĩa với việc họ đã được thay đổi toàn diện, hoàn toàn loại bỏ tính trẻ con ra khỏi người. 8. Cắt các đốt ngót tay để bày tỏ sự thương tiếc đến người đã khuất

Đối với bộ tộc Dani ở Indonesia, chỉ cần trong bộ lạc có người chết thì thân nhân của người chết phải dùng 1 chiếc rìu chặt các đốt tay trên cùng của mình để để tang cho người đã chết. Những người này thường có mối quan hệ thân thiết, ruột thịt với người chết. Nếu người chết là những người tuổi cao trong bộ tộc thì ngón tay người thân bị chặt càng nhiều.

