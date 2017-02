15 cung đường tử thần thách thức mọi tay lái

Zoji La, Ấn Độ: Con đường dài 9 mét nối hai tỉnh Ladakh và Kashmir. Con đường nguy hiểm nhất thế giới này nhỏ hẹp, nằm cheo leo giữa vách núi, thường xuyên được sử dụng cho việc vận tải và chăn nuôi gia súc. Transfăgărășan, Rumani: Transfăgărășan là con đường nằm ở dãy núi Carpathian và đi qua dãy núi Fagras, ở độ cao 2.034 mét so với mực nước biển. Là con đường cao nhất ở quốc gia này. Con đường ngoằn ngoèo, vô cùng hiểm trở nhưng sở hữu cảnh vật xung quanh tuyệt vời. Cao tốc Dalton, Alaska: Cao tốc Dalton được mệnh danh là con đường bị cô lập nhất thế giới với chiều dài 666 mét nối liền 3 ngôi làng tại đây. Con đường toàn một màu trắng xoá của tuyết và nó được cho là cao tốc nhiều tuyết nhất trên thế giới. Khardung La, Ấn Độ: Khardung La, Ấn Độ được Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness công nhận là con đường đèo cao nhất thế giới. Con đường này vắt vẻo nằm ở độ cao 5.602 mét so với mực nước biển, cao hơn cả núi Elbrus cao nhất nước Nga. Đường Yungas, Bolivia: Đây là con đường nguy hiểm nhất thế giới với một bên là núi dốc, một bên là vách đá cao 600 mét. Mỗi năm có đến 200 - 300 người tử vong khi tham gia giao thông tại nơi này. Con đường Đại Tây Dương, Na Uy: Con đường nguy hiểm tại Na Uy nối liền các ngôi làng nhỏ xung quanh khu vực. Hơn nữa, nó khiến nhiều du khách bị mê hoặc bởi khung cảnh kỳ vĩ mà thiên nhiên ban tặng Đường hầm Guoliang, Trung Quốc: Đường hầm do người dân địa phương xây dựng. Là con đường huyết mạch để người dân kết nối với bên ngoài. Sau này, chính phủ đã khoan núi tạo đường hầm giúp hoàn tất con đường. Đường Passage du Gois, Pháp: Đây là con đường dài 4,5 mét kỳ lạ nhất thế giới khi chỉ mở vài giờ mỗi ngày. Nếu cố đi, người lưu thông sẽ bị chìm xuống biển sâu, nguyên nhân vì con đường sẽ biến mất do thủy triều lên. Thiên Môn Sơn, Trung Quốc: Con đường này dài 10 km và có tới 99 lượt dốc, điểm đầu và điểm cuối nối nhau có chiều cao 1.000 mét. Các lái xe phải có thần kinh thép để vượt qua cung đường kinh hoàng này. Hana, Hawaii: Đường dài 112 km kết nối Kahului với Hana trên đảo Hawaii Maui. Cung đường quanh co và hẹp, có tới 59 cây cầu, trong đó có 46 cầu chỉ có một làn đường. Đường thường xuyên phải đóng cửa do sạt lở. Kolima, Nga: Nơi đây được mệnh danh là con đường chết. 90 km đầu tiên được xây dựng bởi các tù nhân vào năm 1932. Các công nhân phải mất tới 19 năm để hoàn thành con đường này. Col de la Bonette, Pháp: Nằm ở độ cao 2.000 mét, con đường có độ dốc lớn mà bất cứ tay lái nào cũng phải sởn gai ốc. Gotthard Pass, Thụy Sĩ: Một trong những con đường có đèo cao nhất dãy Alps. Con đường dài 64km, du khách sẽ phải bất ngờ trước vẻ đẹp của nó. Caucasus, Nga: Đường hẹp nối Sochi với hồ Rista, nó tạo ra cho lái xe cảm giác sợ hãi nhưng cũng đầy ấn tượng với khung cảnh núi non hùng vĩ ở đây. Caucasus, Nga: Đường hẹp nối Sochi với hồ Rista, nó tạo ra cho lái xe cảm giác sợ hãi nhưng cũng đầy ấn tượng với khung cảnh núi non hùng vĩ ở đây.

