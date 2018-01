12 điều người Triều Tiên vẫn lầm tưởng về đất nước mình

Theo The Richest, truyền thông Triều Tiên luôn ca tụng lãnh đạo tối cao Kim Jong-un và khiến người dân tin rằng lãnh đạo của họ là người tốt bụng, sẽ chào đón bất cứ người Hàn Quốc vào Triều Tiên dù phía Seoul “xua đuổi” người dân nước này. (Nguồn ảnh: The Richest) Theo các nhà nghiên cứu Triều Tiên, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới là Trung Quốc và đứng thứ nhì là Triều Tiên. Trong khi đó, Mỹ lại là quốc gia bất hạnh nhất. Những chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng của Triều Tiên nhằm mục đích “phô trương” cho thế giới thấy rằng Triều Tiên là một quốc gia tuyệt vời. Và người dân Triều Tiên cũng lầm tưởng rằng thế giới bên ngoài "đố kỵ" với sự thịnh vượng của nước này. Mặc dù trên thực tế, nhiều khu vực ở Triều Tiên còn đói nghèo. Phương tiện di chuyển phổ biến của dân Triều Tiên là xe đạp, phương tiện công cộng hoặc đi bộ. Họ được tuyên truyền rằng đi ô tô không tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như có thể gây ra bệnh béo phì. Trên thực tế, chỉ có các quan chức và một số công dân đặc biệt mới được phép sở hữu ô tô ở nước này. Người Triều Tiên vẫn tin rằng hai thương hiệu nổi tiếng thế giới ở Mỹ, như Disney và Coca Cola, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Năm 2012, phương tiện truyền thông Triều Tiên đưa tin, các nhà khảo cổ địa phương cho biết đã phát hiện ra một hang kỳ lân, mặc dù họ không có bằng chứng nào chứng minh. Một trang tin tức do nhà nước Triều Tiên kiểm duyệt từng tuyên bố rằng, những bộ trang phục của cố Chủ tịch Kim Jong-il từng trở thành xu hướng thời trang trên toàn thế giới. Theo một tờ báo nhà nước Triều Tiên năm 2000, cố Chủ tịch Kim Jong-il chính là người "phát minh" ra loại bánh hamburger phổ biến hiện nay. Các nhà khoa học Triều Tiên khẳng định tìm ra phương thuốc có thể chữa được bách bệnh, chẳng hạn như AIDS, Ebola và thậm chí là ung thư,... Triều Tiên từng quảng cáo phương thuốc “kỳ diệu” có thể giúp con người tăng trưởng chiều cao. Người dân Triều Tiên luôn tin rằng các nhà lãnh đạo của họ là những thiên tài. Ông Kim Jong-il, người lãnh đạo Triều Tiên từ năm 1994 cho đến khi qua đời vào năm 2011, được cho là tài giỏi trên mọi lĩnh vực. Theo tiểu sử của vị cố Chủ tịch này, ông Kim biết đi chỉ ba tuần sau khi chào đời và biết nói khi mới 8 tuần tuổi. Khi học đại học, Kim đã viết được 1.500 cuốn sách chỉ trong vòng 3 năm. Giống với cha, ông Kim Jong-il, lãnh đạo Kim Jong-un cũng được truyền thông nước này tung hô là một thiên tài ngay từ khi còn nhỏ. Theo cuốn sách “Revolutionary Activities” được giới thiệu năm 2015, Kim Jong-un đã biết lái xe khi mới ba tuổi. Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên sẽ tham dự Olympic 2018 (Nguồn: VTC1)

Theo The Richest, truyền thông Triều Tiên luôn ca tụng lãnh đạo tối cao Kim Jong-un và khiến người dân tin rằng lãnh đạo của họ là người tốt bụng, sẽ chào đón bất cứ người Hàn Quốc vào Triều Tiên dù phía Seoul “xua đuổi” người dân nước này. (Nguồn ảnh: The Richest) Theo các nhà nghiên cứu Triều Tiên, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới là Trung Quốc và đứng thứ nhì là Triều Tiên. Trong khi đó, Mỹ lại là quốc gia bất hạnh nhất. Những chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng của Triều Tiên nhằm mục đích “phô trương” cho thế giới thấy rằng Triều Tiên là một quốc gia tuyệt vời. Và người dân Triều Tiên cũng lầm tưởng rằng thế giới bên ngoài "đố kỵ" với sự thịnh vượng của nước này. Mặc dù trên thực tế, nhiều khu vực ở Triều Tiên còn đói nghèo. Phương tiện di chuyển phổ biến của dân Triều Tiên là xe đạp, phương tiện công cộng hoặc đi bộ. Họ được tuyên truyền rằng đi ô tô không tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như có thể gây ra bệnh béo phì. Trên thực tế, chỉ có các quan chức và một số công dân đặc biệt mới được phép sở hữu ô tô ở nước này. Người Triều Tiên vẫn tin rằng hai thương hiệu nổi tiếng thế giới ở Mỹ, như Disney và Coca Cola, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Năm 2012, phương tiện truyền thông Triều Tiên đưa tin, các nhà khảo cổ địa phương cho biết đã phát hiện ra một hang kỳ lân, mặc dù họ không có bằng chứng nào chứng minh. Một trang tin tức do nhà nước Triều Tiên kiểm duyệt từng tuyên bố rằng, những bộ trang phục của cố Chủ tịch Kim Jong-il từng trở thành xu hướng thời trang trên toàn thế giới. Theo một tờ báo nhà nước Triều Tiên năm 2000, cố Chủ tịch Kim Jong-il chính là người "phát minh" ra loại bánh hamburger phổ biến hiện nay. Các nhà khoa học Triều Tiên khẳng định tìm ra phương thuốc có thể chữa được bách bệnh, chẳng hạn như AIDS, Ebola và thậm chí là ung thư,... Triều Tiên từng quảng cáo phương thuốc “kỳ diệu” có thể giúp con người tăng trưởng chiều cao. Người dân Triều Tiên luôn tin rằng các nhà lãnh đạo của họ là những thiên tài. Ông Kim Jong-il, người lãnh đạo Triều Tiên từ năm 1994 cho đến khi qua đời vào năm 2011, được cho là tài giỏi trên mọi lĩnh vực. Theo tiểu sử của vị cố Chủ tịch này, ông Kim biết đi chỉ ba tuần sau khi chào đời và biết nói khi mới 8 tuần tuổi. Khi học đại học, Kim đã viết được 1.500 cuốn sách chỉ trong vòng 3 năm. Giống với cha, ông Kim Jong-il, lãnh đạo Kim Jong-un cũng được truyền thông nước này tung hô là một thiên tài ngay từ khi còn nhỏ. Theo cuốn sách “Revolutionary Activities” được giới thiệu năm 2015, Kim Jong-un đã biết lái xe khi mới ba tuổi. Mời độc giả xem thêm video: Triều Tiên sẽ tham dự Olympic 2018 (Nguồn: VTC1)