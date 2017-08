10 điểm du lịch nổi tiếng bị du khách tàn phá không thương tiếc

Quần đảo Galapagos

Hệ sinh thái cực kỳ đa dạng của quần đảo Galapagos đã giúp nhà khoa học Charles Darwin phát triển thuyết chọn lọc tự nhiên, nhưng nơi đây ngày càng chịu ảnh hưởng bởi các tác động từ bên ngoài. Tổ chức UNESCO đã đưa quần đảo này vào danh sách những di sản gặp nguy hiểm từ năm 2007. Nhằm bảo vệ sinh vật hoang dã trên đảo, nhiều quy định đã được ban hành bao gồm yêu cầu du khách tham quan phải đi theo đoàn có hướng dẫn viên. Machu Picchu, Peru

Năm trên dãy núi Andes ở Peru, ngôi làng Machu Picchu của người Inca cổ đại là một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất thế giới và thu hút rất đông du khách. Nhưng lượng khách du lịch quá đông đã đe dọa sự bảo tồn khu khảo cổ này. Tổ chức UNESCO thậm chí xem xét đưa địa điểm này vào danh sách những di sản gặp nguy hiểm. Chính phủ Peru hiện tại đang chỉ cho phép 2.500 người đến Machu Picchu mỗi ngày. Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc

Vạn Lý Trường thành có chiều dài hơn 8.000 km, nhưng cho tới nay 2/3 chiều dài công trình đã bị phá hủy. Nguyên nhân chủ yếu là do hàng nghìn du khách đi bộ, phá hoại và sơn vẽ trên tường thành mỗi năm. Sự ăn mòn tự nhiên cũng là lý do khiến công trình này đối mặt với nguy cơ biến mất. Quần đảo Phi Phi, Thái Lan

Từ khi xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng The Beach vào năm 2000, quần đảo Phi Phi đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách từ khắp thế giới. Nhưng bãi biển hoang sơ và nước trong xanh không tồn tại được lâu, khi du lịch phát triển kéo theo nhiều khu nghỉ dưỡng được xây dựng khiến môi trường ban đầu bị phá vỡ. Nam Cực

Địa điểm hẻo lánh này hiện không còn yên tĩnh như ban đầu. Sự gia tăng của các chuyến tàu tới Nam Cực đã gây ô nhiễm nước, đe dọa bờ biển và các sinh vật sinh sống tại đây. May mắn, hiệp ước Nam Cực đã hạn chế lượng người đặt chân lên châu lục này dưới 100 người/lần và tàu chở hơn 500 khách không được phép cập bờ. Đền Angkor Wat, Campuchia

Được xuất hiện trên quốc kỳ của Campuchia, ngôi đền cổ Angkor Wat được xây dựng theo kiến trúc của người Khmer và là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới. Trong khi du lịch tạo ra nguồn kinh phí để tu bổ công trình, nó cũng là nguyên nhân hàng đầu khiến ngôi đền bị hư hại. Dấu chân và tranh đường phố được phát hiện trên nhiều bức tưởng của công trình. Trừ phi các nhà chức trách địa phương hạn chế lượng du khách, di sản thế giới này có thể bị phá hủy vĩnh viễn. Stonehenge, Anh

Vẫn là một hiện tượng chưa thể giải thích, bãi đá Stonehenge thu hút hàng nghìn du khách tham quan mỗi năm. Nhưng họ cũng gây ra những thiệt hại cho khu khảo cổ tiền sử này và những nỗ lực tu bổ không giúp công trình trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Các tuyến đường đông đúc xung quanh cũng đe dọa tới bãi đá cổ. Đấu trường La Mã, Italia

Đầu trường La Mã ở thành phố Rome chắc chắc không giữ được kiến trúc nguyên vẹn như khi mở cửa vào năm 80 trước công nguyên. Trải qua 2.000 năm, công trình đã bị phá hủy bởi thời tiết, du khách và nạn trộm cổ vật. Kim tự tháp, Ai Cập

Trong số 7 kỳ quan cổ đại của thế giới, kim tự tháp Giza là công trình duy nhất còn tồn tại đến ngày nay. Nhưng với tốc độ hư hại như hiên nay, quần thể kim tự tháp ở Ai Cập có nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Lượng du khách đông đúc trong nhiều thập kỷ đã gây ra những hư hại không thể khắc phục cho các công trình cổ. Venice, Italia

Thành phố Venice dần chìm trong nước và lượng du khách đông đúc tới đây hằng năm chắc chắn không cứu vãn được tình hình. Lúc cao điểm, thành phố đón khoảng 80.000 du khách/ngày, khiến nơi đây trở nên quá tải. Phần lớn du khách được đưa tới thành phố bằng tàu du lịch, gây hư hại cho các con kênh và khu vực phố cổ.

