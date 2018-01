10 đảo san hô đẹp nhất thế giới khiến du khách “quên cả lối về”

10. Funafuti

Tuvalu là một quốc đảo nằm ở Thái Bình Dương, giữa Hawaii và Úc. Đây là quốc gia có tỷ lệ dân số thấp thứ hai trên thế giới, chỉ sau đất nước Vatican. Do địa hình nằm ở nơi xa xôi nên rất ít du khách có thể ghé thăm Tuvalu. Thủ phủ Funafuti là một đảo san hô nhỏ; độ rộng chỉ khoảng 20m ở những phần hẹp nhất và khoảng 400m ở phần rộng nhất của hòn đảo. Quốc đảo này có dân số ước tính là 4.500 người với cụm các tòa nhà hành chính nằm gần nhà ga, cùng với 1 nhà thờ xinh đẹp và 1 khách sạn. 9. Đảo san hô Bikini

Đảo Bikini nổi tiếng với hai điều: Đầu tiên là tên đảo được đặt theo tên… bộ đồ tắm vào năm 1946. Thứ hai, nó là một phần của Khu khảo nghiệm Thái Bình Dương, là địa điểm của hơn 20 cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân giữa năm 1946 và năm 1958. Người dân bản địa đã được di dời và sống vẫn lưu vong trên các hòn đảo khác. Ngày nay, các hòn đảo ở khu vực này đã an toàn để có thể ghé thăm. Hầu hết du khách đi du lịch đến đảo san hô để lặn và chiêm ngưỡng các xác tàu. 8. Tubbataha Reef

Tubbataha Reef là một trong những điểm đến lặn biển tốt nhất ở Philippines. Rạn san hô được tạo thành từ hai đảo san hô, đảo Bắc và Đảo san hô phía Nam, cách nhau bởi một kênh rộng khoảng 8km. Nó không chỉ là một nơi lý tưởng để lặn biển mà còn là môi trường sống tuyệt vời cho nhiều quần thể cá. Nơi này không có cư dân vĩnh viễn và rạn san hô chỉ được ngư dân và thợ lặn viếng thăm. 7. Lighthouse Reef

Là đảo san hô ở vùng biển Caribbean. Nó có diện tích khoảng 120km2 và độ sâu từ 2-8m. Nơi đây có các rạn san hô phát triển và lành mạnh nhất trong vùng biển Caribbean. Đây là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích bơi và lặn. Nếu khám phá sâu hơn, du khách còn có thể thấy các cảnh quan ngoạn mục, các mảng đá hoa, các khối đá vôi kì lạ và phức tạp. 6. Tikehau

Tikehau là một phần của Quần đảo Tuamotu, một chuỗi các đảo san hô bao phủ khu vực của Thái Bình Dương gần bằng kích cỡ của Tây Âu. Tikehau chắc chắn đẹp như một tấm bưu thiếp với những dải cát trắng dài và mật độ cá rất nhiều. 5. Đảo Caroline

Được phát hiện lần đầu tiên bởi người châu Âu vào năm 1606, đảo Caroline là một phần của Cộng hòa Kiribati. Mặc dù có hơn 300 năm tác động của con người, hòn đảo này vẫn là một trong những đảo nhiệt đới nguyên sơ nhất thế giới và được đánh giá là một trong những đảo san hô không bị xói mòn nhất trên thế giới. Đảo Caroline và đảo lân cận Flint Island, cũng là nơi sinh sống của một số quần thể dừa lớn nhất thế giới. Chỉ cao khoảng 6m trên mực nước biển nên hòn đảo này sẽ gặp nguy hiểm vì mực nước biển dâng cao và có thể được biển xâm lấn hoàn toàn vào khoảng năm 2025. 4. Aitutaki Atoll

Đảo san hô Aitutaki gồm có một số hòn đảo núi lửa và san hô xung quanh đầm phá hình tam giác. Nơi đây giống như một bức tranh bích họa với những cây cọ nhỏ, nước biển xanh ngọc, san hô, cá nhiệt đới và bầu trời xanh. Sự thu hút phổ biến nhất là Tapuaetai (One Foot Island), một hòn đảo nhỏ ở phía đông nam đầm phá. Tapuaetai là một trong 10 bãi biển tuyệt vời nhất trên thế giới. 3. Aldabra

Aldabra, là một trong những quần đảo Outer của Seychelles dài hơn 1.100 km từ Mahé, hòn đảo lớn nhất của quần đảo Seychelles và gần với bờ biển của châu Phi. Đây là đảo san hô lớn thứ hai trên thế giới sau Kiritimati. Do những khó khăn về tiếp cận và sự cô lập của đảo san hô, Aldabra hầu như không bị ảnh hưởng bởi con người nên nơi đây vẫn giữ được khoảng 152.000 con rùa khổng lồ. 2. Rangiroa

Rangiroa là một trong những đảo san hô lớn nhất trên thế giới và là đảo san hô lớn nhất trong Quần đảo Tuamotu. Rangiroa là điểm đến cho những người yêu thích môn lặn vì nước trong xanh của đầm phá và các động vật biển đặc biệt khác biệt. Bắt nguồn từ dòng chảy mạnh nên cá mập có thể xuất hiện trong trạng thái bất động, cho phép du khách ngắm nhìn chúng mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Những con cá lớn, rùa biển và cá heo cũng có thể được nhìn thấy. 1. Đảo san hô đảo Maldives

Quốc đảo nhỏ bé của Maldives ở giữa Ấn Độ Dương bao gồm khoảng 1.200 hòn đảo san hô nhỏ. Hoạt động du lịch chính ở đây là lặn biển. Các đảo san hô có nước trong tuyệt đẹp, có cá mập và rất nhiều thứ dưới nước cực kì phong phú.

