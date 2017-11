10 bể bơi khách sạn quyến rũ nhất thế giới

One & Only Reethi Rah, Maldives: Bể bơi dài 30 m của One & Only Reethi Rah được đánh giá là một kiệt tác hình học. Không chỉ có không gian ngắm cảnh tuyệt đẹp, bên trong bể bơi khách sạn quyến rũ này còn có một bể sục Jacuzzi và một chiếc giường bằng đá. The Other Side, Eleuthera, Bahamas: Các chuyên gia của Mr&Mrs Smith nói rằng bể bơi này giống như nơi gặp gỡ của sự tối giản và một nền văn minh tương lai. Bể bơi được thiết kế mang đến cảm giác giống như nằm lơ lửng giữa đại dương. Nơi đây là địa điểm hoàn hảo để du khách ngắm cảnh, tắm nắng và thưởng thức cocktail. King Street Townhouse, Manchester, Anh: Trên tầng thứ 7 của khách sạn King Street Townhouse là bể bơi vô cực có tầm nhìn tuyệt đẹp về phía tháp đồng hồ và toàn cảnh thành phố Manchester. Bên cạnh đó, bể bơi này còn là một bể sục Jacuzzi khổng lồ mang đến cho du khách những phút giây thư giãn. Tri, Sri Lanka: Các chuyên gia của Mr & Mrs Smith mô tả hồ bơi vô cực ở khách sạn Tri giống như một đường băng nước và mang đến cho du khách tầm nhìn toàn cảnh về phía hồ Koggala và không gian thiên nhiên tươi tốt xung quanh. Borgo Pignano, Tuscany, Italy: Bể bơi ở đây được chạm khắc từ một mỏ đá vôi cổ. Bên cạnh bể bơi chính dành cho những du khách từ 14 tuổi trở lên, khách sạn còn có một bể bơi dành cho gia đình và trẻ nhỏ. Từ khu vực hồ bơi, du khách còn có thể tắm nắng và thưởng thức khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Tierra Atacama Hotel & Spa, Chile: Ngoài bể bơi trong nhà cạnh Uma Spa, khách sạn còn có một bể bơi ngoài trời mang đến tầm nhìn toàn cảnh về không gian thiên nhiên hoang dã và những ngọn núi lửa. Một trong những trải nghiệm tuyệt nhất dành cho du khách khi đến đây là ngắm cảnh hoàng hôn đỏ rực khi ngả lưng tại chiếc ghế tắm nắng hình lưỡi liềm đặt cạnh hồ bơi. Norman, Tel Aviv, Israel: Bể bơi vô cực nằm trên sân thượng của khách sạn Norman mang đến cho du khách tầm nhìn hoàn hảo để thưởng thức toàn cảnh lối kiến trúc Bauhaus của "Thành phố Trắng". Năm 2003, thành phố đã được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Mihir Garh, Jodhpur, Ấn Độ: Hồ bơi tại khách sạn Mihir Garh giữa sa mạc rộng lớn có hình dáng đặc biệt và là điểm nhấn của tòa nhà. Bể bơi có tầm nhìn 180 độ về phía đồng cỏ sa mạc, đồng thời, là điểm đến của những loài chim hoang dã khi hoàng hôn. Les Roches Rouges, Cote D'azur, Pháp: Les Roches Rouges có một bể bơi độc đáo nằm sát mặt biển, đôi khi những con sóng lớn còn có thể vượt qua thành bể tràn vào trong hồ. Từ hồ bơi, du khách có thể dễ dàng tiến ra biển. Ngoài ra, khách sạn còn một bể bơi dài 30 m khác nằm phía trong, hai hồ bơi đều luôn được các nhân viên cứu hộ giám sát chặt chẽ. Khách sạn Pleta De Mar, Mallorca, Tây Ban Nha: Pleta De Mar có 3 bể bơi ngoài trời, trong đó, bể bơi đặc biệt nhất nhìn về phía biển được cây cối bao quanh, có viền bể bơi được thiết kế chạy theo đường cong của bờ biển Mallorquín mang đến không gian lãng mạn hoàn hảo bao quát khung cảnh đảo Balearic Mallorca.

One & Only Reethi Rah, Maldives: Bể bơi dài 30 m của One & Only Reethi Rah được đánh giá là một kiệt tác hình học. Không chỉ có không gian ngắm cảnh tuyệt đẹp, bên trong bể bơi khách sạn quyến rũ này còn có một bể sục Jacuzzi và một chiếc giường bằng đá. The Other Side, Eleuthera, Bahamas: Các chuyên gia của Mr&Mrs Smith nói rằng bể bơi này giống như nơi gặp gỡ của sự tối giản và một nền văn minh tương lai. Bể bơi được thiết kế mang đến cảm giác giống như nằm lơ lửng giữa đại dương. Nơi đây là địa điểm hoàn hảo để du khách ngắm cảnh, tắm nắng và thưởng thức cocktail. King Street Townhouse, Manchester, Anh: Trên tầng thứ 7 của khách sạn King Street Townhouse là bể bơi vô cực có tầm nhìn tuyệt đẹp về phía tháp đồng hồ và toàn cảnh thành phố Manchester. Bên cạnh đó, bể bơi này còn là một bể sục Jacuzzi khổng lồ mang đến cho du khách những phút giây thư giãn. Tri, Sri Lanka: Các chuyên gia của Mr & Mrs Smith mô tả hồ bơi vô cực ở khách sạn Tri giống như một đường băng nước và mang đến cho du khách tầm nhìn toàn cảnh về phía hồ Koggala và không gian thiên nhiên tươi tốt xung quanh. Borgo Pignano, Tuscany, Italy: Bể bơi ở đây được chạm khắc từ một mỏ đá vôi cổ. Bên cạnh bể bơi chính dành cho những du khách từ 14 tuổi trở lên, khách sạn còn có một bể bơi dành cho gia đình và trẻ nhỏ. Từ khu vực hồ bơi, du khách còn có thể tắm nắng và thưởng thức khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Tierra Atacama Hotel & Spa, Chile: Ngoài bể bơi trong nhà cạnh Uma Spa, khách sạn còn có một bể bơi ngoài trời mang đến tầm nhìn toàn cảnh về không gian thiên nhiên hoang dã và những ngọn núi lửa. Một trong những trải nghiệm tuyệt nhất dành cho du khách khi đến đây là ngắm cảnh hoàng hôn đỏ rực khi ngả lưng tại chiếc ghế tắm nắng hình lưỡi liềm đặt cạnh hồ bơi. Norman, Tel Aviv, Israel: Bể bơi vô cực nằm trên sân thượng của khách sạn Norman mang đến cho du khách tầm nhìn hoàn hảo để thưởng thức toàn cảnh lối kiến trúc Bauhaus của "Thành phố Trắng". Năm 2003, thành phố đã được Unesco công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Mihir Garh, Jodhpur, Ấn Độ: Hồ bơi tại khách sạn Mihir Garh giữa sa mạc rộng lớn có hình dáng đặc biệt và là điểm nhấn của tòa nhà. Bể bơi có tầm nhìn 180 độ về phía đồng cỏ sa mạc, đồng thời, là điểm đến của những loài chim hoang dã khi hoàng hôn. Les Roches Rouges, Cote D'azur, Pháp: Les Roches Rouges có một bể bơi độc đáo nằm sát mặt biển, đôi khi những con sóng lớn còn có thể vượt qua thành bể tràn vào trong hồ. Từ hồ bơi, du khách có thể dễ dàng tiến ra biển. Ngoài ra, khách sạn còn một bể bơi dài 30 m khác nằm phía trong, hai hồ bơi đều luôn được các nhân viên cứu hộ giám sát chặt chẽ. Khách sạn Pleta De Mar, Mallorca, Tây Ban Nha: Pleta De Mar có 3 bể bơi ngoài trời, trong đó, bể bơi đặc biệt nhất nhìn về phía biển được cây cối bao quanh, có viền bể bơi được thiết kế chạy theo đường cong của bờ biển Mallorquín mang đến không gian lãng mạn hoàn hảo bao quát khung cảnh đảo Balearic Mallorca.