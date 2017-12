Xót cảnh cả nhà sư tử quyết cùng sống chết trong "địa ngục"

Tại sở thú ở Razgrad, Bulgaria, có một gia đình sư tử tội nghiệp. Gia đình sư tử này gồm 7 thành viên, là kết quả của ba thế hệ lai cận huyết, có tuổi đời từ 3 tháng đến 12 tuổi. Tất cả đều ở trong tình trạng sức khỏe kém, không được điều trị đến nơi đến chốn. Theo thông tin đăng tải, vườn thú này là một cơ sở nuôi nhốt bất hợp pháp, đã hoạt động được gần 3 năm. Tổ chức hoạt động vì quyền lợi động vật Four Paws Internatinal cho biết, những con sư tử được nuôi nhốt nhằm thu hút khách tới nhiều hơn. Gechev, một thành viên của Four Paws Internatinal cho biết, vào khoảng giữa tháng Mười, khi lần đầu tiên đến sở thú Razgrad, anh đã vô cùng hoảng sợ bởi điều kiện sống tồi tệ của những con sư tử đáng thương tại nơi đây. Một con sư tử được gọi là Ivan-Asen nằm co cụm trong một căn phòng chật hẹp, tối tăm, ẩm ướt và bẩn thỉu. Trông nó vô cùng đau đớn. Thấy thế, Gechev bày tỏ đề nghị đưa chú sư tử Ivan-Asen ra ngoài với những con sư tử khác. Nhân viên vườn thú nghe theo, thả Ivan-Asen về với gia đình. Ngay lập tức, cha mẹ của chú sư tử chạy tới âu yếm, thân cận con mình như để an ủi. Lúc này, Gechev đã hiểu được tình hình, tất cả những con sư tử sống tại sở thú địa ngục này đều bị tổn thương cả về thể chất và tinh thần. Đáng nói, cho dù có bị bỏ đói dài ngày hay bị bệnh tật hành hạ, đại gia đình sư tử vẫn luôn bên nhau, sống chết không rời. Ngay sau đó, anh liên lạc với các tổ chức cứu trợ động vật, họ triển khai kế hoạch nhanh chóng, đưa những con sư tử thoát khỏi sở thú, đến nơi có điều kiện y tế tốt hơn để điều trị. Rất nhanh, hai con sư tử con được một tổ chức cứu hộ động vật nhận nuôi và chăm sóc. Còn lại 3 con sư tử đực, 2 con sư tử cái, tổ chức Four Paws Internatinal nhận chăm sóc và điều trị. Những con sư tử có tình trạng sức khỏe kém như Ivan-Asen không những sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng và điều trị, chăm sóc chu đáo mà còn được giúp đỡ để thích ứng với hoàn cảnh sống mới. Khi tất cả những con sư tử khỏe lại, chúng sẽ được đưa đến khu bảo tồn động vật hoang dã ở Nam Phi, nơi chúng có được tự do thật sự. Hiện tại, gia đình sư tử đang ở giai đoạn hồi phục, tất cả đã chịu quá nhiều khổ sở, cần phải nghỉ ngơi thật tốt trước khi về với mẹ thiên nhiên. Mời quý độc giả xem video: Sư tử hốt hoảng bỏ chạy sau khi cắn bánh xe

