Vua lợn khổng lồ hiền lành để im cho gái trẻ cưỡi

Mới đây, cuộc thi để chọn ra ngôi vị "Vua lợn" đã diễn ra ở Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc. Trong đó một con lợn khổng lồ nặng tới hơn 680kg, cao 1,05m, dài 2,1m đã giành giải quán quân. Tuy nhiên do là lợn cái nên nó được gọi là "Nữ hoàng lợn". Mặc dù đoạt giải quán quân nhưng nữ hoàng lợn chẳng mấy hứng thú. Hơn nữa tính tình hào phóng, thân thiện nên khi bị một cô gái trẻ đẹp cưỡi lên, con lợn vẫn không phản kháng. Khi được chụp ảnh, nữ hoàng lợn còn rất hợp tác, không mảy may khó chịu. Được biết, để nuôi được con lợn có trọng lượng khủng này, chủ sở hữu phải cung cấp những loại thức ăn tốt nhất, chế độ chăm sóc cũng khác so với lợn thương phẩm. Đặc biệt, quá trình nuôi không hề ngắn, ròng rã suốt ba năm trời. Ông Trương, chủ sở hữu của nữ hoàng lợn cho biết thêm, con lợn này thuộc giống lợn Khang Bối đã lai tạo, nuôi suốt ba năm. Ngoại trừ việc tham ăn, sức ăn cũng rất lớn thì tính tình của nó rất dịu ngoan. Theo hiểu biết của ông Trương, tại Hồ Nam cũng có một con vua lợn khổng lồ, 5 tuổi, nặng tới gần 950kg. Hiện nay, con lợn cái của ông nuôi được 3 năm nhưng cũng đã gần 700kg, tương lai rất có khả năng sẽ phá kỷ lục. Được biết, nhờ có cuộc thi vua lợn này, các hộ chăn nuôi trở nên hào hứng hơn, cũng chăm chút hơn, đầu tư nghiêm túc hơn cho những con lợn có tiềm năng của mình. Trong ảnh là những con lợn tiềm năng được nuôi riêng trong một khu vực. Chế độ ăn của chúng cũng khác, nhiều hơn, chất lượng hơn. Đời sống cũng được quan tâm khác biệt.

