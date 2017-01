Vợ chồng sư tử hợp lực cướp thịt của báo đốm

Mất cả buổi rình rập, báo đốm cái mới săn được một con linh dương non. Sau đó để yên tâm hơn, nó còn tốn sức để tha xác con mồi lên cây cao. Đáng tiếc, màn săn mồi của báo đốm đã lọt vào mắt của vợ chồng sư tử châu Phi. Sau khi nhìn thấy báo đốm săn được con mồi thành công, đàn sư tử không vội tấn công ngay. Chúng án binh bất động, chờ báo đốm để lộ nơi trú ẩn, giấu xác con mồi. Sau khi xác định được vị trí của báo đốm, những con sư tử lập tức hành động. Được sự chỉ dẫn của sư tử trinh thám, cả đàn sư tử kéo đến dưới gốc cây nơi báo đốm trú ngụ. Ỷ mạnh hiếp yếu, sư tử gầm lên đe dọa báo đốm, dường như muốn báo đốm tự động cống nạp thịt linh dương. Con báo đốm gan dạ biết khó có thể thoát thân ngay, nó lôi xác của con linh dương non lên cành vững chãi cao nhất và cố gắng xé xác con mồi với tốc độ chóng mặt, Sau khi thấy báo đốm không nể nang gì mình, con sư tử đực quyết định làm liều lấy đà nhảy lên cây. Ngay sau khi thấy sư tử đực trèo lên thành công, sư tử cái tiếp bước. Cả hai vợ chồng sư tử an tọa trên cây và trực tiếp uy hiếp báo đốm. Không cam chịu để mất trắng con mồi tươi ngon mình vất vả săn được, con báo đốm một lần nữa chuyền cành, hi vọng những con sư tử không thể trèo lên. Tuy nhiên báo đốm đã đánh giá thấp khả năng leo trèo của sư tử. Chúng dễ dàng đánh cướp được linh dương và đuổi báo đốm đi, sau đó cả bầy sư tử mở tiệc ngay trên cây như để trêu tức, dằn mặt báo đốm. Kết thúc bữa tiệc miễn phí, con sư tử cái còn tuyệt tình mang nốt cả phần thịt thừa đi, không để lại cho báo đốm bất cứ thứ gì, dù chỉ là một mảnh xương nhỏ.

