Tuyệt đẹp cảnh động vật châu Phi in bóng lên hoàng hôn

Sư tử đực in bóng trên nền trời lúc hoàng hôn ở châu Phi. Hai con sư tử thảnh thơi uống nước lúc chiều muộn. Đàn ngựa vằn nhởn nhơ gặm cỏ trong khi chim đã về tổ nghỉ lúc hoàng hôn xuống. Đàn chim bay về tổ khi màn đêm dần buông xuống. Một con đà điểu in bóng trên nền trời hàng hôn. Tia nắng cuối ngày chiếu xuống đàn ngựa chạy trên thảo nguyên. Đàn khỉ đùa nghịch trên cành cây khi bầu trời chuyển sang màu cam lúc hoàng hôn. Đàn hươu đứng nghỉ ngơi trên đồng cỏ khi mặt trời dần “đi ngủ”. Linh dương đứng trên mô đất in bóng trên nền trời lúc hoàng hôn. Ba con hươu cao cổ đứng chụm lại với nhau khi ánh sáng cuối ngày biến mất. Những con linh dương đầu bò đứng dưới đám mây màu cam lúc chiều tà. Thiên nhiên hoang dã châu Phi càng trở cuốn hút hơn dưới ánh nắng hoàng hôn.

