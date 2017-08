Tỉnh nào nước ta giữ bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á?

Câu 1. Tỉnh nào của nước ta hiện lưu giữ bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á?

A. Ninh Thuận

B. Bình Thuận

C. Bà Rịa - Vũng Tàu

D. Cà Mau

Giải thích: Bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á dài 22 m, trọng lượng khoảng 65 tấn, đang được lưu giữ tại thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận. Câu 2: Ngôi đền lưu giữ bộ xương cá voi khổng lồ này tên là gì?

A. Vạn Thủy Tú

B. Đình Thắng Tam

C. Lăng Cá Ông

D. Lăng Nam Hải

Giải thích: Ngôi đền lưu giữ bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á tên là Vạn Thủy Tú, được ngư dân xây dựng vào năm 1762, nay tọa lạc trên đường Ngư Ông, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Câu 3. Theo tín ngưỡng của ngư dân, cá voi được gọi là?

A. Cá Ông

B. Cá Lão

C. Cá Anh

D. Cá Chị

Giải thích: Cá voi được nhân dân gọi tên bằng Cá Ông, hay ông Nam Hải. Xuất phát từ tín ngưỡng Cá Ông cứu ngư dân thoát nạn nơi biển cả, ngư dân tôn cá Voi làm ông Nam Hải, vị thần phù trợ người đi biển. Ngày nay, dọc khắp các tỉnh ven biển miền Trung, hầu như nơi nào cũng có đền thờ Cá Ông. Câu 4. Người dân đi biển thường dùng từ nào để nói về cái chết của cá voi?

A. Tử

B.Băng

C. Thụy

D. Lụy

Giải thích: Để tỏ lòng tôn kính, ngư dân thường dùng từ "lụy" khi nói về cái chết của cá voi. Theo ngư dân Bình Thuận, Cá Ông là vị thần cứu giúp ngư dân mỗi khi gặp tai nạn trên biển, và là vị thần chung thủy với ngư dân nên được họ tôn trọng. Mỗi khi cá voi chết dạt vào bờ, ngư dân đầu tiên trông thấy được coi là con trai của ông và phải đứng ra làm tang lễ, chôn cất cẩn thận. Câu 5. Tỉnh Bình Thuận nằm ở khu vực địa lý nào của nước ta?

A. Nam Trung Bộ

B. Tây Nam Bộ

C. Đông Nam Bộ

D. Bắc Trung Bộ

Giải thích: Bình Thuận là tỉnh cuối cùng của khu vực Nam Trung Bộ. Câu 6. Tỉnh Bình Thuận nổi tiếng với loại cây đặc sản nào?

A. Nho

B. Chôm chôm

C. Điều

D. Thanh long

Giải thích: Đặc sản nổi tiếng của Bình Thuận là thanh long. Đây là loại cây có sức sống rất khỏe, có thể chống chọi với khí hậu khô cằn, ít mưa ở nơi này. Câu 7. Bình Thuận có bãi biển nào nổi tiếng, thu hút khách du lịch?

A. Mũi Né

B. Thiên Cầm

C. Lăng Cô

D. Cửa Tùng

Giải thích: Cách trung tâm thành phố Phan Thiết 22 km về hướng Đông Bắc, khi đến Mũi Né, du khách có thể được tham quan làng chài Mũi Né, chứng kiến hoạt động của một làng chài xứ biển thuần chất Việt Nam. Câu 8. So với cả nước, Bình Thuận là tỉnh sở hữu cái nhất nào sau đây?

A. Hải Đăng Kê Gà

B.Diện tích trồng thanh long lớn nhất

C. Lượng mưa ít nhất

D. Cả 3 đáp án trên

Giải thích: Hải Đăng Kê Gà có từ năm 1899 là ngọn Hải Đăng xưa và cao nhất Việt Nam. Ngoài ra, Bình Thuận cũng là tỉnh có diện tích thanh long lớn nhất nước và có lượng mưa ít nhất nước ta.

