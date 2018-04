Thỏ mẹ điên cuồng chiến đấu với rắn độc vì điều ấm áp này

Vào một buổi chiều, thỏ mẹ để lại những con thỏ non trong ổ và quyết định ra ngoài kiếm ăn. Nó không thể ngờ rằng, hành động này khiến những con thỏ con gặp nguy hiểm chết người. Khi quyết định ra ngoài tìm thức ăn cho gia đình, thỏ mẹ vẫn cố gắng kiếm ăn gần để giám sát những con thỏ con đang ngủ. Chẳng ngờ, ngoài tầm nhìn của nó, một con rắn đen to lớn đã quyết định sẽ săn giết những con thỏ con. Con rắn rình rập đã lâu và chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp để có thể một lần nuốt sạch hết một ổ thỏ con. Vì thế, ngay khi thấy thỏ mẹ nhảy đủ xa để bảo vệ con mình, rắn đen từ từ tiếp cận ổ thỏ. Rắn đen lập tức tấn công những con thỏ con và quyết không để lãng phí bữa ăn ngon lành đã tới tận miệng. Đúng lúc này, thỏ mẹ lập tức ngừng lại những gì nó đang làm, ngẩng phắt lên và chú ý tới mọi động tĩnh xung quanh. Dường như nó có linh cảm mãnh liệt rằng thỏ con đang gặp nguy hiểm. Gần như ngay lập tức, thỏ mẹ nhảy vội về phía ổ của mình. Đáng tiếc, đã quá muộn. Con rắn đen đã quấn quanh những con thỏ con và không hề có dấu hiệu bỏ cuộc. Khi nhìn thấy cảnh tượng thỏ con bị rắn đen săn giết, thỏ mẹ nhảy thẳng vào ổ và cắn chặt vào cơ thể con rắn, sẵn sàng đánh trả con rắn bằng tất cả sức lực của mình. Thế nhưng con rắn không dễ dàng bỏ cuộc, nó tiếp tục siết chặt những con thỏ con và cố gắng cắn nuốt thỏ con bằng mọi giá. Lúc này, thỏ mẹ trở nên điên cuồng, nó gần nhưng không hề suy nghĩ gì, chỉ một lòng muốn trả thù cho con. Vì vậy, thỏ mẹ liên tục tấn công mạnh mẽ, bất kể đây có phải là một cuộc tử chiến hay không. Cuối cùng, con rắn cũng phải tạm buông những con thỏ con và tấn công thỏ mẹ. Trong khoảng một giây, thỏ mẹ đã run rẩy, thế nhưng ngay sau đó, thỏ mẹ đã hoàn toàn bỏ qua sự nguy hiểm của bản thân, một lần nữa lao về phía con rắn, điên cuồng tấn công. Kết thúc trận chiến, con rắn đen phải bỏ của chạy lấy người, tìm cách nhanh nhất chuồn khỏi khu vực mà mẹ con thỏ sinh sống. Được biết, mặc dù bị choáng váng, nhưng những con thỏ con may mắn vẫn có thể sống sót sau hiểm cảnh. Mời quý vị xem video: Những loài động vật đáng yêu

