Tận mục cuộc chiến đầy thủ đoạn của chim bắt ve

Nhiếp ảnh gia Ernest Porter trong chuyến khám phá khu bảo tồn thiên nhiên Nkorho Bush Lodge thuộc Sabi Sands Game Reserve, Nam Phi may mắn ghi lại được cảnh tượng hai con chim bắt ve đại chiến trên nền đất ẩm. (Nguồn Sina) Theo tìm hiểu, hai con chim này thuộc loài chim Bubalornis niger, một trong những loài chim ăn ve sinh sống ở Nam Phi. Không rõ vì lý do gì, cả hai con chim hung hăng cực độ, chúng lao vào nhau, cùng xoắn lại, liên tục sử dụng đủ loại thủ đoạn khác nhau để áp đảo đối phương. (Nguồn Sina) Chúng sử dụng tất cả những bộ phận cơ thể có thể tấn công được như cánh, móng, mỏ, vuốt để khiến đối phương phải khuất phục. Thế nhưng trận chiến rất cân tài cân sức, khó phân thắng bại. (Nguồn Sina) Khi trận chiến của chim bắt ve lên đến cao trào, một trong hai con không ngại dùng tiểu xảo chơi xấu đối thủ, cắn thẳng vào mặt, vào mắt của đối phương. Chúng đánh nhau đến mức gần như kiệt sức mà không nhận ra một con chim cắt hỏa mai đói bụng đang tiến lại gần. (Nguồn Sina) Rất may, khi chim cắt hỏa mai gây ra động tĩnh khá lớn, hai con chim bắt ve đã kịp nhận ra nguy hiểm và có lựa chọn khôn ngoan, dừng cuộc chiến dữ dội lại để chạy trốn khỏi kẻ thù chung. Cuối cùng, trận chiến không phân thắng bại nhưng cả hai con chim đều may mắn sống sót, không chết thảm dưới vuốt của chim cắt. (Nguồn Sina) Thực tế, những trận chiến của loài chim thường xoay quanh những lý do phổ biến như tranh giành địa bàn, đánh cướp thức ăn. (Ảnh: Pinterest) Trong ảnh là một con chim hung hăng, thẳng chân đá một con chim khác loài khỏi bàn thức ăn đầy ngập các loại hạt ngon miệng. (Ảnh: Animalworld) Những con chim đại bàng đầu hói tranh cướp cá quyết liệt. Chúng không chỉ có khả năng chiến đấu trên mặt đất, còn có khả năng chiến đấu trên mặt nước, trên không trung, khiến người xem mãn nhãn. (Ảnh: Dailymail)

Nhiếp ảnh gia Ernest Porter trong chuyến khám phá khu bảo tồn thiên nhiên Nkorho Bush Lodge thuộc Sabi Sands Game Reserve, Nam Phi may mắn ghi lại được cảnh tượng hai con chim bắt ve đại chiến trên nền đất ẩm. (Nguồn Sina) Theo tìm hiểu, hai con chim này thuộc loài chim Bubalornis niger, một trong những loài chim ăn ve sinh sống ở Nam Phi. Không rõ vì lý do gì, cả hai con chim hung hăng cực độ, chúng lao vào nhau, cùng xoắn lại, liên tục sử dụng đủ loại thủ đoạn khác nhau để áp đảo đối phương. (Nguồn Sina) Chúng sử dụng tất cả những bộ phận cơ thể có thể tấn công được như cánh, móng, mỏ, vuốt để khiến đối phương phải khuất phục. Thế nhưng trận chiến rất cân tài cân sức, khó phân thắng bại. (Nguồn Sina) Khi trận chiến của chim bắt ve lên đến cao trào, một trong hai con không ngại dùng tiểu xảo chơi xấu đối thủ, cắn thẳng vào mặt, vào mắt của đối phương. Chúng đánh nhau đến mức gần như kiệt sức mà không nhận ra một con chim cắt hỏa mai đói bụng đang tiến lại gần. (Nguồn Sina) Rất may, khi chim cắt hỏa mai gây ra động tĩnh khá lớn, hai con chim bắt ve đã kịp nhận ra nguy hiểm và có lựa chọn khôn ngoan, dừng cuộc chiến dữ dội lại để chạy trốn khỏi kẻ thù chung. Cuối cùng, trận chiến không phân thắng bại nhưng cả hai con chim đều may mắn sống sót, không chết thảm dưới vuốt của chim cắt. (Nguồn Sina) Thực tế, những trận chiến của loài chim thường xoay quanh những lý do phổ biến như tranh giành địa bàn, đánh cướp thức ăn. (Ảnh: Pinterest) Trong ảnh là một con chim hung hăng, thẳng chân đá một con chim khác loài khỏi bàn thức ăn đầy ngập các loại hạt ngon miệng. (Ảnh: Animalworld) Những con chim đại bàng đầu hói tranh cướp cá quyết liệt. Chúng không chỉ có khả năng chiến đấu trên mặt đất, còn có khả năng chiến đấu trên mặt nước, trên không trung, khiến người xem mãn nhãn. (Ảnh: Dailymail)