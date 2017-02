Sư tử tàn độc đùa giỡn với linh dương con trước khi giết

Tại công viên quốc gia South Luangwa, Nam Phi, du khách Shannon Bond đã ghi lại được cảnh tượng kỳ thú, khi sư tử đực chơi đùa cùng với linh dương puku con sau đó tàn nhẫn giết chết con vật nhỏ bé, tội nghiệp. (Nguồn Africa Geographic) Theo chia sẻ, linh dương puku con bị tách ra khỏi mẹ mình khi bị đàn khỉ đầu chó tập kích. (Nguồn Africa Geographic) May mắn thoát khỏi sự truy sát của khỉ đầu chó nhưng linh dương puku đáng thương lại đi lạc vào lãnh địa của sư tử đực, rơi vào vùng nguy hiểm. (Nguồn Africa Geographic) Nhiều du khách chứng kiến cuộc gặp gỡ kỳ lạ này đã hi vọng vào một điều kỳ diệu bởi sau khi chạm trán linh dương con, sư tử đực vui đùa với con mồi một lúc lâu, không hề có ý định làm hại. (Nguồn Africa Geographic) Đáng tiếc, đến cuối cùng bản năng vẫn chiến thắng tất cả, sư tử đực kết thúc màn gặp gỡ bằng một nhát cắn nhân đạo thẳng vào cổ của linh dương con, khiến con mồi chết một cách nhanh nhất, ít đau đớn nhất. (Nguồn Africa Geographic) Giết chết linh dương puku con sau khi vui đùa, sư tử đực thong dong tha xác con mồi về bụi vắng, thoải mái tận hưởng bữa ăn dễ dàng có được. (Nguồn Africa Geographic) Trong ảnh là khoảnh khắc khi linh dương puku con gặp gỡ sư tử đực. Có lẽ do còn quá nhỏ, không có kinh nghiệm nên linh dương con tỏ ra thân thiết với mãnh thú ăn thịt. (Nguồn Africa Geographic) Trong tự nhiên hoang dã, đã từng có trường hợp sư tử cái với bản năng làm mẹ mãnh liệt tha chết cho linh dương con, thậm chí còn bảo vệ linh dương con trước sự tấn công của những con sư tử cái. (Nguồn Dailymail) Tuy nhiên không phải cuộc gặp gỡ nào cũng kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích. (Nguồn Dailymail) Phần lớn những con sư tử với bản năng săn mồi mạnh mẽ sẽ làm thịt con mồi nhỏ bé, dại dột, tự mình dâng đến cửa như linh dương con. (Nguồn Dailymail)

