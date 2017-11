Sư tử đực đồng tính cực yêu khi bị bắt gặp đang thân mật

Theo thông tin đăng tải, mối tình vụng trộm của hai con sư tử đực đồng tính diễn ra ở Masai Mara, Kenya. (Nguồn Sina) Nếu như khi thân mật với sư tử cái, sư tử đực thường không ngại bất cứ điều gì, có thể âu yếm và yêu thương đối phương ngay trên đường cái thì khi quan hệ đồng tính, những con sư tử đực có vẻ ngại ngùng và thận trọng hơn. (Nguồn Sina) Chúng lén lút "hẹn hò" trong một bụi cây râm mát, vắng vẻ và rất nhẹ nhàng tình cảm khi thực hiện những màn yêu đương cùng giới. (Nguồn Sina) Theo Goldstein, hướng dẫn viên của dịch vụ lữ hành Exodus Travels, một trong những người may mắn được chứng kiến mối tình đồng tính của sư tử đực đầy thú vị này cho biết, mặc dù anh làm việc ở Masai Mara đã lâu, nhưng đây là lần đầu anh được chứng kiến hai con sư tử đực làm chuyện ấy trong khung cảnh lãng mạn hoàn hảo. (Nguồn Sina) "Chúng lần lượt bước vào chốn hẹn hò, đứng bất động, nhìn nhau đầy tình cảm và bất ngờ... làm chuyện yêu đương", hướng dẫn viên Goldstein nói. (Nguồn Sina) Anh cũng chia sẻ thêm rằng, tuy bản thân rất ghét chuyện mọi người hay áp đặt những hành vi của con người vào chuyện của động vật hoang dã thế nhưng tình yêu đồng tính và hành động của hai con sư tử đực này thực sự đáng yêu, hài hước. (Nguồn Sina) Đặc biệt, qua quan sát, khi cặp đôi sư tử đực yêu đương xong, chúng vẫn quấn quít nhau không rời, hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ của những cặp đôi sư tử đực và cái. (Nguồn Sina) Trên thực tế, sau khi làm chuyện ấy, thông thường khi xong xuôi, sư tử đực sẽ lạnh lùng bỏ đi, để lại sư tử cái vì mệt mỏi mà nằm nghỉ một mình. (Nguồn Sina) Đáng chú ý hơn, khi bị nhiếp ảnh gia phát hiện ra chuyện yêu đương đồng tính, hai con sư tử đực không hề tỏ ra hốt hoảng hay tức giận, xấu hổ. Ngược lại chúng còn có dáng vẻ vô cùng thích thú. Con sư tử đực nằm dưới còn lè lưỡi trêu ghẹo nhiếp ảnh gia cực đáng yêu. (Nguồn Sina) Theo lý giải của các nhà động vật học, chuyện đồng tính của cặp đôi sư tử đực ở Kenya không phải là chuyện độc nhất vô nhị và chúng quan hệ đồng tính với nhau không phải chỉ vì lý do tình cảm. (Nguồn Sina) Cái chúng muốn là xây dựng một liên minh những con đực một cách vững chắc, củng cố quyền thống trị tuyệt đối của phái mạnh trong một đàn sư tử. (Nguồn Sina) Trong ảnh là cặp đôi sư tử đực đồng tính cực đáng yêu ở Masai Mara, Kenya. (Nguồn Sina)

Theo thông tin đăng tải, mối tình vụng trộm của hai con sư tử đực đồng tính diễn ra ở Masai Mara, Kenya. (Nguồn Sina) Nếu như khi thân mật với sư tử cái, sư tử đực thường không ngại bất cứ điều gì, có thể âu yếm và yêu thương đối phương ngay trên đường cái thì khi quan hệ đồng tính, những con sư tử đực có vẻ ngại ngùng và thận trọng hơn. (Nguồn Sina) Chúng lén lút "hẹn hò" trong một bụi cây râm mát, vắng vẻ và rất nhẹ nhàng tình cảm khi thực hiện những màn yêu đương cùng giới. (Nguồn Sina) Theo Goldstein, hướng dẫn viên của dịch vụ lữ hành Exodus Travels, một trong những người may mắn được chứng kiến mối tình đồng tính của sư tử đực đầy thú vị này cho biết, mặc dù anh làm việc ở Masai Mara đã lâu, nhưng đây là lần đầu anh được chứng kiến hai con sư tử đực làm chuyện ấy trong khung cảnh lãng mạn hoàn hảo. (Nguồn Sina) "Chúng lần lượt bước vào chốn hẹn hò, đứng bất động, nhìn nhau đầy tình cảm và bất ngờ... làm chuyện yêu đương", hướng dẫn viên Goldstein nói. (Nguồn Sina) Anh cũng chia sẻ thêm rằng, tuy bản thân rất ghét chuyện mọi người hay áp đặt những hành vi của con người vào chuyện của động vật hoang dã thế nhưng tình yêu đồng tính và hành động của hai con sư tử đực này thực sự đáng yêu, hài hước. (Nguồn Sina) Đặc biệt, qua quan sát, khi cặp đôi sư tử đực yêu đương xong, chúng vẫn quấn quít nhau không rời, hoàn toàn khác xa so với dáng vẻ của những cặp đôi sư tử đực và cái. (Nguồn Sina) Trên thực tế, sau khi làm chuyện ấy, thông thường khi xong xuôi, sư tử đực sẽ lạnh lùng bỏ đi, để lại sư tử cái vì mệt mỏi mà nằm nghỉ một mình. (Nguồn Sina) Đáng chú ý hơn, khi bị nhiếp ảnh gia phát hiện ra chuyện yêu đương đồng tính, hai con sư tử đực không hề tỏ ra hốt hoảng hay tức giận, xấu hổ. Ngược lại chúng còn có dáng vẻ vô cùng thích thú. Con sư tử đực nằm dưới còn lè lưỡi trêu ghẹo nhiếp ảnh gia cực đáng yêu. (Nguồn Sina) Theo lý giải của các nhà động vật học, chuyện đồng tính của cặp đôi sư tử đực ở Kenya không phải là chuyện độc nhất vô nhị và chúng quan hệ đồng tính với nhau không phải chỉ vì lý do tình cảm. (Nguồn Sina) Cái chúng muốn là xây dựng một liên minh những con đực một cách vững chắc, củng cố quyền thống trị tuyệt đối của phái mạnh trong một đàn sư tử. (Nguồn Sina) Trong ảnh là cặp đôi sư tử đực đồng tính cực đáng yêu ở Masai Mara, Kenya. (Nguồn Sina)