Sư tử cái ngủ trưa, trâu rừng tới làm điều hả dạ rồi chạy mất

Hướng dẫn viên thực địa Bathabile Shakwane trong chuyến đi từ khu vực Satara tới Skukuza ghi được cảnh tượng vô cùng thú vị. Tại đập Kumana, một con sư tử cái đơn độc, gầy yếu nằm nghỉ ngơi trong bụi rậm bên cạnh một đàn trâu rừng. Những tưởng sẽ có một màn đi săn ngoạn mục, thế nhưng điều mà Bathabile được chứng kiến lại hoàn toàn trái ngược. Khi thấy sư tử cái ngủ trưa phía xa, con trâu rừng hung hãn quan sát khá lâu và do dự nhiều lần trước khi tiếp cận mãnh thú săn mồi. Cuối cùng, trâu rừng làm ra hành động quyết liệt, khiến tất cả những người chứng kiến phải ngỡ ngàng. Nó từng bước tiếp cận sư tử. Khi gần tới nơi, trâu rừng đột ngột tăng tốc và giương cặp sừng to khỏe ra phía trước, tấn công sư tử một cách mạnh mẽ. Ngay khi thấy thái độ của trâu rừng khác lạ, sư tử cái đã phản ứng rất nhanh. Tuy nhiên, do gầy yếu lại đang đói bụng, con sư tử cái đáng thương không thể chống lại được sự hung hăng, dữ tợn của trâu rừng. Nó bị trâu rừng dùng đôi sừng chắc khỏe, nhọn hoắt hất tung lên trời sau đó rơi xuống đất rất mạnh. Sau khi tấn công sư tử cái, trả được mối hận trong lòng, trâu rừng phi nước đại về phía bầy đàn của mình, không ngoảnh đầu lại. Về phần con sư tử cái đáng thương, sau khi bị trâu rừng tấn công, nó vô cùng hoảng sợ, vội vã lẩn trốn rất nhanh vào bụi rậm, cách xa đàn trâu càng xa càng tốt. Sau vụ tấn công, con sư tử gầy tập tễnh băng qua đường với chân sau bị thương đầy đau đớn. Không rõ chuyện gì đã xảy ra và tại sao con sư tử chỉ có một mình thế. Mời quý độc giả xem video: Sư tử chặn đầu xe

