Sự thật ít người biết về rùa bức xạ đẹp nhất hành tinh

Rùa bức xạ được xem là loài rùa đẹp nhất hành tinh, được đánh giá cao bởi cấu trúc vỏ mai khá đặc biệt. Ảnh Reptilesmagazine. Rùa bức xạ là một trong những loài rùa lạ nhất thế giới có nguồn gốc từ Madagascar. Ảnh Lazoo. Rùa bức xạ có thể đạt trọng lượng đến 15kg và chiều dài đến 40cm. Ảnh Wp. Rùa bức xạ hiện đang trong tình trạng nguy cấp do nạn săn bắn và do bị mất môi trường sống. Ảnh Tortoisehomefarm. Loài vật này nằm trong danh mục loài nguy cấp nghiêm trọng của Liên minh Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên. Ảnh Pinimg. Rùa bức xạ có thể sống tới 100 năm. Ảnh Aboutanimals. Ở New York hoặc Tokyo, rùa bức xạ được bán với giá 10.000 USD. Ảnh Animalspot. Mời quý độc giả xem video: Báo động sự tuyệt chủng của nhiều loài động thực vật

