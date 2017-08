Sốc cảnh sư tử đực giết sư tử con rồi đem giấu xác

Mới nhìn, bầu không khí gia đình sư tử có vẻ như hòa hợp. Thế nhưng, những mâu thuẫn sâu sắc vẫn tồn tại đằng sau vẻ ngoài giả tạo đó, bởi có vẻ sư tử đực không phải cha ruột của đàn sư tử con. (Theo Spotlight Land of lions) Khi sư tử cái còn mải ăn thịt trâu rừng, sư tử đực tàn nhẫn đã lén lút tiếp cận đàn sư tử con. (Theo Spotlight Land of lions) Con sư tử đực hành động cực kỳ nhanh, nó di chuyển đến nơi ẩn nấp của đàn sư tử con một cách lặng lẽ. (Theo Spotlight Land of lions) Ngay sau đó, nó giết chết một con sư tử con bằng cách cắn vào cổ. Chênh lệch quá lớn, sư tử con tội nghiệp hoàn toàn không có cơ hội phản kháng hay kêu cứu. Nó gần như chết ngay sau khi sư tử đực tàn nhẫn xuống tay. (Theo Spotlight Land of lions) Sau khi giết chết sư tử con, sư tử đực có vẻ yên tâm. Nó nằm ngủ ngay bên cạnh xác của sư tử con bé bỏng. Mới nhìn cảnh tượng giống như một người cha ôm con mình ngủ say. (Theo Spotlight Land of lions) Thế nhưng, khi sư tử đực thức tỉnh, bản chất tàn bạo của nó lộ rõ. Bởi không phải con mình, sư tử đực sẵn sàng giết chết con của sư tử cái một cách không khoan nhượng. (Theo Spotlight Land of lions) Sau khi tỉnh dậy, sư tử đực có vẻ luống cuống, nó nâng lên đặt xuống sư tử con như muốn tìm kiếm cách giấu xác. (Theo Spotlight Land of lions) Cuối cùng, không rõ sư tử đực có thành công trong việc giấu xác sư tử con hay không, cũng không biết sư tử đực có tiếp tục giết những con sư tử con khác hay không. Chỉ biết rằng, hành động của nó đã chứng minh, thiên nhiên hoang dã tuy đẹp nhưng cũng vô cùng khốc liệt, tàn bạo. Kẻ thắng là kẻ mạnh, kẻ yếu sẽ phải chịu kết cục bi thảm nhất. (Theo Spotlight Land of lions)

Mới nhìn, bầu không khí gia đình sư tử có vẻ như hòa hợp. Thế nhưng, những mâu thuẫn sâu sắc vẫn tồn tại đằng sau vẻ ngoài giả tạo đó, bởi có vẻ sư tử đực không phải cha ruột của đàn sư tử con. (Theo Spotlight Land of lions) Khi sư tử cái còn mải ăn thịt trâu rừng, sư tử đực tàn nhẫn đã lén lút tiếp cận đàn sư tử con. (Theo Spotlight Land of lions) Con sư tử đực hành động cực kỳ nhanh, nó di chuyển đến nơi ẩn nấp của đàn sư tử con một cách lặng lẽ. (Theo Spotlight Land of lions) Ngay sau đó, nó giết chết một con sư tử con bằng cách cắn vào cổ. Chênh lệch quá lớn, sư tử con tội nghiệp hoàn toàn không có cơ hội phản kháng hay kêu cứu. Nó gần như chết ngay sau khi sư tử đực tàn nhẫn xuống tay. (Theo Spotlight Land of lions) Sau khi giết chết sư tử con, sư tử đực có vẻ yên tâm. Nó nằm ngủ ngay bên cạnh xác của sư tử con bé bỏng. Mới nhìn cảnh tượng giống như một người cha ôm con mình ngủ say. (Theo Spotlight Land of lions) Thế nhưng, khi sư tử đực thức tỉnh, bản chất tàn bạo của nó lộ rõ. Bởi không phải con mình, sư tử đực sẵn sàng giết chết con của sư tử cái một cách không khoan nhượng. (Theo Spotlight Land of lions) Sau khi tỉnh dậy, sư tử đực có vẻ luống cuống, nó nâng lên đặt xuống sư tử con như muốn tìm kiếm cách giấu xác. (Theo Spotlight Land of lions) Cuối cùng, không rõ sư tử đực có thành công trong việc giấu xác sư tử con hay không, cũng không biết sư tử đực có tiếp tục giết những con sư tử con khác hay không. Chỉ biết rằng, hành động của nó đã chứng minh, thiên nhiên hoang dã tuy đẹp nhưng cũng vô cùng khốc liệt, tàn bạo. Kẻ thắng là kẻ mạnh, kẻ yếu sẽ phải chịu kết cục bi thảm nhất. (Theo Spotlight Land of lions)