"Sốc" cảnh 75.000 con rắn hì hục yêu đương sau ngủ đông

Mỗi năm, cứ đến mùa xuân, những con rắn sọc đỏ (rắn nịt tất) ở Narcisse, tỉnh Manitoba, Canada lại tham gia vào một nghi thức khác thường. Khoảng 75.000 con rắn chui ra khỏi hang trong tuần cuối cùng của tháng 4, đông nhất là vào tuần thứ hai của tháng 5 với mục đích kết đôi.

Giống như tất cả các loài rắn khác, rắn sọc đỏ là loài động vật máu lạnh. Trong mùa đông, khi nhiệt độ giảm xuống dưới mức đóng băng, chúng ngủ trong suốt 8 tháng. Địa hình tỉnh Manitoba, Canada có rất nhiều hố trên mặt đất. Những con rắn thấy đây là nơi lý tưởng cho 8 tháng ngủ đông nên đã đổ dồn về khu vực này.

Đối với rắn nịt tất, rắn cái to hơn rắn đực khoảng 3-4 lần. Tuy nhiên, giá mà số rắn cái cũng hơn thì tốt, vì trong một ổ rắn tỉ lệ rắn đực - cái là khoảng... 10.000:1. Tức là với ổ rắn 75.000 con, sẽ chỉ có chưa tròn chục "nàng" rắn to béo mà thôi.

Những con rắn sọc đỏ sẽ ngủ đông trong 8 tháng mỗi năm

Hiếm, nên đương nhiên các "nàng" rất... chảnh. Các "nàng" tự cho mình cái quyền quyết định khi nào các anh được vào cuộc, bằng cách tiết ra một loại hormone bí ẩn ngay dưới da. Hormone này sẽ thu hút hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chàng rắn đang bí bách phải phủ phục dưới chân nàng (nếu nàng có chân). Nhưng nếu hormone không được tiết ra thì đừng hòng nhé.

Thời khắc ấy cũng đến, "nàng" rắn phát thuốc, các anh lập tức lao vào. Nhưng khổ, "nàng" rắn cũng chỉ phục vụ được 1 anh thôi, thế là anh nào thắng cuộc sẽ ngay lập tức bơm vào người cô nàng một hóa chất có mùi không dễ chịu, ra tín hiệu cho các tình địch giải tán ngay lập tức.

Vậy số phận của cả chục ngàn cậu rắn còn lại thì tính sao nhỉ? May mắn thì cô rắn sẽ đợi vài ngày cho hóa chất tan hết, rồi tiếp tục đấu tranh để làm bạn tình của cô nàng. Còn đen thì... nhịn, vì bà rắn kiêu chảnh sẽ trốn xuống đầm lầy, ăn uống no say rồi chuẩn bị sinh nở vào tháng 8.

Được biết, rắn có khả năng trữ tinh trùng trong bụng, chờ đến khi cơ thể đủ sức mới đẻ trứng. Quá trình này thậm chí có thể kéo dài cả chục năm cũng không vấn đề gì.