Rơi nước mắt với những động vật dũng cảm nhất năm 2016

Là một trong những động vật dũng cảm nhất năm 2016, chú chó này đã trở thành niềm cảm hứng cho rất nhiều người. Bị bỏ rơi, bị đánh đập, xa lánh nhưng chú chó tội nghiệp vẫn cố gắng sống, cố gắng tồn tại đến khi được cứu. Vượt qua nhiều liệu trình chữa trị, chú chó này đã hồi phục và trở nên khỏe mạnh hoàn toàn. (Nguồn Bored Panda) Từ một động vật đáng thương, bị mắc bệnh lở loét khắp người, chú chó này đã trở thành một chú chó cứu hỏa xuất sắc, có công rất lớn trong việc cứu giúp người bị nạn trong các vụ hỏa hoạn. (Nguồn Bored Panda) Con chó đáng thương này tên là Sophie, đây là cái tên được chủ nhân mới đặt cho nó sau khi cứu Sophie từ cõi chết trở về. Khi được tìm thấy, Sophie đang nằm hấp hối trong chiếc chuồng sắt bẩn thỉu. Trải qua quá trình điều trị kéo dài, cô chó đã hoàn toàn bình phục. (Nguồn Bored Panda) Con hổ đáng thương này xứng đáng là một trong những động vật can đảm nhất. Được cứu ra từ sở thú khi suy dinh dưỡng nặng và mắc phải những căn bệnh khó chữa nhưng nhờ có tinh thần can đảm, khát vọng sống mãnh liệt, chú hổ này đã bình phục hoàn toàn. (Nguồn Bored Panda) Con chim mỏ sừng này bị đánh đập tàn bạo bởi một nhóm những thiếu niên ngỗ nghịch. Nó bị gãy chiếc mỏ một cách đầy đau đớn và đã được các chuyên gia lắp cho một chiếc mỏ 3D. Rất khó và đau để làm quen với bộ phận giả tuy nhiên con chim mạnh mẽ đã làm được điều đó. (Nguồn Bored Panda) Con rùa này bị mất mai, nó phải chịu những nỗi đau cào da, xé thịt khi phần thịt mềm chạm phải vật cứng. Tuy nhiên con rùa dũng cảm không bỏ cuộc và vận may đã tìm đến với nó. Con rùa đã được tặng một chiếc mai 3D chắc chắn và tuyệt đẹp, giúp nó khỏe mạnh, an toàn hơn. (Nguồn Bored Panda) Chú chó này bị rơi vào trong nhựa đường nóng. Tưởng như không gì có thể cứu được nó nhưng phép màu đã xảy ra. Bằng nghị lực và khát vọng sống mãnh liệt, sau khi được giải cứu, chú chó đã bình phục một cách ngoạn mục. (Nguồn Bored Panda) Kangaroo mồ côi mẹ, phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, khó khăn nhưng nó không buông xuôi theo số phận. Nhờ kiên trì, con kangaroo đã được tìm thấy và cứu giúp. Quyết định thử đặt niềm tin vào con người lần nữa giúp kangaroo có được cuộc sống tốt hơn. (Nguồn Bored Panda) Bị bỏ rơi, đói, suy dinh dưỡng, bệnh tật nhưng chú chó con vẫn kiên cường sống đến khi được trung tâm cứu hộ động vật cứu. Sau đó chú ta được nhận nuôi, có một mái ấm thực sự với chủ nhân yêu thương mình thật lòng. (Nguồn Bored Panda) Chú chim này bị chấn thương hỏng bàn chân, rất khó di chuyển và đậu trên cây, các bác sĩ đã chữa trị cho chú ta bằng một phương pháp đặc biệt nhưng đau đớn. Vượt qua tất cả, chú chim can đảm đã khỏi bệnh. (Nguồn Bored Panda)

