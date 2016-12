Rơi nước mắt cảnh khỉ đột con tìm hơi ấm từ mẹ nuôi

Ở vườn thú Bristol, nước Anh, cảnh tượng Afia, một cô khỉ đột con bé bỏng rón rén đến bên mẹ nuôi để tìm kiếm sự yêu thương của tình mẫu tử khiến nhiều người không thể kìm được nước mắt. (Nguồn Dailymail) Afia được sinh mổ khẩn cấp tại vườn thú Bristol khoảng 10 tháng trước. Khi sinh ra Afia, Kera - mẹ của Afia bị chứng tiền sản giật, huyết áp cao và giữ nước. (Nguồn Dailymail) Sau khi sinh, Kera phải mất tới 8 tháng rưỡi điều trị liên tục để có thể khôi phục lại. Tuy nhiên do quá yếu, Kera không thể nuôi dưỡng, chăm sóc con gái bé bỏng Afia của mình. (Nguồn Dailymail) Afia được những nhân viên vườn thú chăm sóc tận tình. Tuy nhiên do khác biệt về nòi giống, Afia vẫn luôn khao khát được cảm nhận tình mẫu tử thực sự. (Nguồn Dailymail) Mới đây, Afia đã được thỏa mãn khát khao của mình, cô khỉ đột nhỏ đáng thương được Romina, một con khỉ đột cái lớn tuổi nhận nuôi và yêu thương như con đẻ. (Nguồn Dailymail) Romina luôn sẵn sàng ôm ấp, chăm sóc cho con gái nuôi, khiến Afia cảm nhận được tình mẹ. Những hình ảnh về mẹ con khỉ đột không chung huyết thống này luôn khiến các nhân viên vườn thú ấm lòng.(Nguồn Dailymail) Khi mới bắt đầu làm quen, Afia còn khá rụt rè, nhút nhát, không dám quá thân mật với mẹ nuôi. (Nguồn Dailymail) Tuy nhiên qua thời gian, Afia đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống cùng với đồng loại của mình, cùng với người mẹ nuôi giàu lòng trắc ẩn. (Nguồn Dailymail) Trong thực tế, Romina đã được huấn luyện đặc biệt để có thể chăm sóc một đứa con nuôi như Afia. (Nguồn Dailymail) Vì Romina không thể có sữa nên Afia vẫn sẽ được nuôi bằng sữa ngoài cho đến khi được khoảng 4 tuổi. (Nguồn Dailymail) Trong thời gian đó, các nhân viên vườn thú hi vọng Romina và Afia sẽ hình ảnh mối liên kết thân mật không thể tách rời, giống như một cặp mẹ con thực sự. (Nguồn Dailymail) Khoảnh khắc chào đời của Afia sau ca sinh mổ. (Nguồn Dailymail)

