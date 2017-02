Rắn độc chết thảm khi sa lưới nhện lưng đỏ

Cảnh tượng hãi hùng khi một con rắn nhỏ vùng vẫy trong tuyệt vọng trước khi bị nhện lưng đỏ tiêm độc và làm thịt này được ghi lại tại khu dân cư thuộc New South Wales, Australia, khiến nhiều người kinh khiếp. (Nguồn Sina) Một chuyên gia về loài bò sát ở Australia, Michael Tate cho biết, cảnh tượng nhện giăng bẫy săn giết rắn rất hiếm gặp tuy nhiên không phải là ít xảy ra. (Nguồn Sina) Sabrina Besselsen, chủ nhân ngôi nhà nơi diễn ra cảnh tượng nhện săn giết rắn cho biết, khi định dọn dẹp lại nhà kho, cô rất bất ngờ và hoảng hốt phát hiện ra màn kịch tính này. (Nguồn Sina) Sau phút kinh hoảng ban đầu, Sabrina Besselsen lấy lại bình tĩnh và quyết định không can thiệp, chỉ đứng xa để quay lại cảnh tượng hiếm thấy này. (Nguồn Sina) Chuyên gia Michael Tate cũng đưa ra lời khuyên, khi nhìn thấy điều tương tự, người dân không nên can thiệp vào, để mọi chuyện xảy ra theo quy luật tự nhiên. (Nguồn Sina) Cuối cùng, theo cô Sabrina, con nhện lưng đỏ chiến thắng, thành công giết chết con mồi. Được biết, con rắn nhỏ xấu số này thuộc loài rắn đen bụng đỏ, một loài rắn độc có tiếng. (Nguồn Sina) Nhện lưng đỏ là một loài nhện cực độc, rất hung dữ. Nạn nhân bị nó cắn không được điều trị kịp thời sẽ tử vong đầy đau đớn chỉ trong vòng nửa giờ do trúng độc. (Nguồn Sina) Rắn đen bụng đỏ cũng là một loài rắn độc nổi tiếng, sở hữu nọc độc chết người. Từ khi sinh ra, rắn đen bụng đỏ đã có sẵn nọc độc mạnh mẽ. Chính vì thế, khi vô tình nhìn thấy, hãy tránh xa cuộc chiến của nhện lưng đỏ và rắn đen bụng đỏ. (Nguồn Sina)

