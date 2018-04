Quyền lực động vật giống cái trong TGĐV: Cá vây chân

Đối với loài cá vây chân, kẻ nắm giữ nguồn sống lại chính là những con cá vây chân cái, những con cá vây chân đực lại chỉ là "kẻ ăn bám". Bạn có biết cá vây chân trống ở đâu trong bức ảnh này không? Nó chính là vật thể nho nhỏ bám rất chắc dưới bụng cá đấy. Vì thiếu thức ăn, con cá vây chân mái khổng lồ hạn chế di chuyển, bơi rất nhẹ nhàng và giăng ra những "chiếc tua" như cảnh báo kẻ săn mồi hãy tránh xa. Các con cá vây chân trống sẽ dành cả "thanh xuân" để theo đuổi một nàng cá mái theo bản năng tự nhiên. Khi tìm thấy cá mái, cá vây chân trống sẽ sống ký sinh bằng cách bám vào bụng, hấp thụ chất dinh dưỡng của con mái và đáp lại bằng cách... tham gia vào quá trình sinh sản. Nếu không tìm được con mái, cá trống sẽ chết. Con đực chỉ to cỡ một ngón tay và có những chiếc răng hình lưỡi câu để bám và sống ký sinh suốt đời trên con cái. Nếu không, những anh chàng "thiếu ga-lăng" này sẽ không thể sống sót vì thiếu thức ăn. Cá vây chân sở hữu chiếc đầu khá to. Nếu nhìn từ phía trước, bạn sẽ thấy chúng giống chảo rán có tay cầm. Gai vây lưng phía trước cá vây chân chìa ra giống như cần câu và đầu mút của gai giống như mồi câu. Cá vây chân thường vung vảy "cần câu" để nhử mồi. Khi con mồi tới gần, miệng của chúng sẽ mở hết cỡ để hút con mồi cùng với nước. Loài này có cái miệng rộng hoác với hàm răng sắc nhọn mọc tua tủa. Chính những đặc điểm bên ngoài này khiến mà chúng có cái tên thứ hai là "quỷ đen xấu xí". Dọc sống lưng của cá vây chân dày đặc những gai phát sáng để thu hút con mồi. Khi con mồi đến đủ gần, chúng ngay lập tức chộp lấy và nghiền nát bằng bộ hàm to khỏe, đầy mãnh lực. Mời quý vị xem video: Khi động vật trở nên vui nhộn

