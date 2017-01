Quái thú khổng lồ sở hữu sức mạnh kinh hồn bạt vía

Quái thú khổng lồ Megatherium là một trong những quái thú sở hữu sức mạnh đáng sợ sống trên Trái đất cách đây 2 triệu đến 8.000 năm về trước. Cái tên Megatherium của chúng có nghĩa là "thú lớn", hiện họ hàng gần gũi nhất còn sinh tồn của Megatherium chính là lười cây. Megatherium còn được gọi là lười đất khổng lồ, chúng có khả năng sử dụng bộ móng vuốt như các con dao găm cực kỳ sắc bén. Nhờ thế, Magetherium có thể chém bay đầu con mồi chỉ trong tích tắc. Theo các nhà khoa học, Megatherium được cho là một trong những loài thú to lớn nhất sống trên mặt đất, trọng lượng khi trưởng thành có thể đạt tới 5 tấn, tương đương với những con voi châu Phi khổng lồ. Mặc dù có 4 chân nhưng các dấu chân của Megatherium chỉ ra rằng chúng cũng thường xuyên di chuyển bằng hai chân sau. Khi đứng trên hai chân sau, nó cao khoảng 6m, gấp hai lần chiều cao của voi khổng lồ. Kích thước to lớn và chiều cao khủng cho phép Megatherium có thể dễ dàng kiếm được thức ăn tươi ngon mà một số loài động vật ăn cỏ khác không thể với tới. Chiếc đuôi lớn, cứng cáp cũng là một trong những bộ phận quan trọng giúp Megatherium có thể cân bằng cơ thể. Cũng bởi lợi thế của kích thước khổng lồ, quái vật thời tiền sử có tên Megatherium ít có kẻ thù tự nhiên, chúng không chịu khuất phục những kẻ săn mồi khét tiếng bạo ngược và hung dữ như hổ răng kiếm Smilodon. Hơn nữa, bộ vuốt sắc và dài của Megatherium như những con dao găm cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một cú ra đòn đúng chỗ hiểm của Megatherium cũng có thể cướp đi mạng sống của hổ răng kiếm khổng lồ. Tuy vậy, Megatherium không khoái những màn đụng độ tanh mùi máu. Nếu không gặp phải kẻ thù có ý định xấu, loài động vật này sẽ không ra tay. Cũng có thông tin rằng những lần va chạm giữa Megatherium và hổ răng kiếm Smilodon có thể là do Megatherium chủ động cướp địa bàn của hổ răng kiếm bởi môi trường sống nghèo nàn thức ăn. Megatherium sinh sống trong các khu vực rừng thưa của Nam Mỹ, ăn lá các loài cây như ngọc giá, thùa và cỏ. Và mặc dù đã được các nhà khoa học xác định là tuyệt chủng hoàn toàn, nhiều người tin rằng đâu đó trong cánh rừng Amazon đầy bí ẩn, Megatherium vẫn sinh tồn. Thổ dân da đỏ ở Amazon vẫn truyền tai nhau những câu chuyện về một quái vật lông lá khổng lồ, đi bằng hai chân như người, thi thoảng lại cất tiếng hú rợn người. Họ gọi chúng là Mapinguari, có nghĩa là "kẻ trông coi rừng già".

