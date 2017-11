Những “sát thủ” đội lốt “thiên thần” trong thế giới động vật

Trong thế giới động vật, nổi tiếng với vẻ đẹp tinh khiết, ấy vậy mà thiên nga lại cực kỳ hung dữ, đặc biệt là trong thời điểm sinh sản của chúng. (Ảnh Oddee) Ví dụ điển hình là chú thiên nga có tên Hannibal. Nó đã tấn công gần 37 con thiên nga khác, 15 con trong số đó đã bị Hannibal tấn công cho đến chết. (Ảnh Zuza) Bạch tuộc đốm xanh có vẻ đẹp vô cùng bắt mắt nhưng thực tế, đây lại một “sát thủ” mang bộ mặt “thiên thần”. (Ảnh Oddee) Bạch tuộc đốm xanh chứa loại tốc tố cực mạnh, có thể giết chết gần 26 người trưởng thành chỉ trong vài phút. (Ảnh Khoahoc) Cá nóc có thân hình tròn ủm, cặp má bầu bĩnh và đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu. Bình thường, cá nóc nhìn như những sinh vật vô hại khác nhưng khi bị đe dọa, chúng mới bộc lộ bản chất nguy hiểm của mình. (Ảnh Oddee) Cá nóc đáng sợ hơn những loài động vật khác do nọc độc của nó chứa tetrodotoxin - một chất độc mạnh gấp 1000 lần chất độc cyanide. Nguy hiểm hơn là hiện nay vẫn chưa có thuốc giải cho loại độc tố này. (Ảnh Aaj) Bàn tay nhỏ bé, đôi mắt to và khuôn mặt dễ thương nhưng con lười là một “quái vật cải trang”. Khi bị con lười cắn, bạn sẽ cảm thấy đau nhức vô cùng khó chịu. (Ảnh Oddee) Đà điểu đầu mèo ở Úc không chỉ là một trong những loài chim lớn nhất thế giới mà tính tình của nó cũng vô cùng hung dữ. (Ảnh Oddee) Nó có bộ móng vuốt sắc dài, có thể rạch nát bụng của một người trưởng thành chỉ với một cú cào. (Ảnh Kurandaconservation) Ếch phi tiêu độc có màu sắc sặc sỡ với những hoa văn trên thân vô cùng bắt mắt. Tuy nhiên, bạn đừng để vẻ đẹp ấy đánh lừa. (Ảnh Oddee) Thực chất, ếch độc phi tiêu là sát thủ nhỏ bé đáng sợ trong thế giới động vật. Nọc độc của nó có thể giết chết từ 10 - 20 người trưởng thành hoặc 10.000 con chuột. (Ảnh Toplist)

