Những lần "tội phạm" động vật gây rối bị cảnh sát “sờ gáy”

Trong ảnh là khoảnh khắc các cảnh sát ở Amberg, Đức đang xử lý vụ việc gia đình thiên nga lấn chiếm lòng đường. Được biết, để giải quyết dứt điểm, cả gia đình loài động vật này đã bị bắt và lên xe cảnh sát, đến nơi an toàn hơn. Tại Florida, Mỹ, cảnh sát giúp bắt giữ một con trăn Miến Điện khổng lồ dài tới gần 4m. Cũng tại Mỹ, ở bang Oklahoma, một con lừa xổng chuồng đi ra ngoài đường. Tuy nhiên, khi ra ngoài chưa bao lâu, nó đã bị cảnh sát bắt lại. Tại vùng phía bắc Australia, một con cá sấu nước mặn khổng lồ, dài tới 4,33m lẻn vào các trại chăn nuôi gia súc để săn mồi. Phải mất nhiều thời gian và công sức, cảnh sát và các chuyên gia động vật mới bắt được. Tại Florida, Mỹ, con cá sấu dài tới gần 4m đã lẻn vào bể bơi nhà dân. May mắn thay, nó được phát hiện kịp thời và bị cảnh sát bắt gọn. Tại London, Anh, một con mèo không hề sợ hãi, nằm ngủ ngay trên đường lớn. Sau đó, nó được cảnh sát "giải" đi chỗ khác, an toàn và không gây ảnh hưởng đến mọi người. Khi một con hươu lạc bầy, tiếp cận nhà dân và gây rối, cảnh sát phải trực tiếp ra tay. Một chú chó cưng mắc kẹt trong lốp xe, không thể ra, cảnh sát cũng lại là người xử lý. Xổng chuồng, con lợn quấy rối nhà dân. Tuy nhiên, chỉ ít giờ sau khi gây họa, nó đã bị cảnh sát tóm gọn. Lạc trên đường cao tốc, phương tiện giao thông gặp khó khăn, con linh dương bị cảnh sát "sờ gáy". Rái cá phải đối đầu với cảnh sát khi liều mình nằm giữa đường đi. Gấu koala được đưa về trụ sở cảnh sát sau khi tự mình gây rắc rối. Mời quý vị xem video: Những hình ảnh động vật sơ sinh đáng yêu

