Những khoảnh khắc cực ấn tượng của động vật hoang dã

Anh em báo đốm đang cùng chơi đùa trên cây khi mẹ chúng rời chỗ trú ẩn để đi săn. Sở dĩ anh em báo đốm nghe lời mẹ dặn, chỉ chơi trên cây là bởi trong thế giới động vật hoang dã, cạnh tranh sinh tồn rất khốc liệt, chỉ cần mất cảnh giác, những động vật chưa có khả năng bảo vệ mình có thể chết bất cứ lúc nào. (Nguồn Londolozi) Tương tự, chỉ khi có mẹ ở bên cạnh, những con lợn rừng con mới dám rời hang, ra ngoài khám phá thiên nhiên hoang dã. (Nguồn Londolozi) Ánh mắt tử thần của cá sấu khiến nhiều người rợn tóc gáy. Ẩn mình sâu trong làn nước, cá sấu sẵn sàng tấn công con mồi khi ngắm trúng. (Nguồn Londolozi) Hươu cao cổ có thể dễ dàng hái lá cây trên những ngọn cao, nhưng khi uống nước, chúng phải cố gắng hết sức để hạ thấp chiều cao mới có thể giải khát. (Nguồn Londolozi) Trong ánh nắng chiều, cặp đôi báo đốm hăng say mây mưa, bóng của chúng in xuống làn nước trong cạnh đó, khiến khung cảnh trở nên vô cùng lãng mạn. (Nguồn Londolozi) Bọ cạp và chiếc đuôi chứa vũ khí chết người của mình. Chỉ với chút xíu nọc độc của chúng, con người có thể bỏ mạng không thể nghi ngờ. (Nguồn Londolozi) Những con báo đốm con cảnh giác khi nhiếp ảnh gia tiếp cận ở khoảng cách gần. (Nguồn Londolozi) Dù đã bắt đầu ăn thịt nhưng báo con vẫn ham sữa mẹ. Khuôn mặt say sữa nhưng vẫn cảnh giác với nhiếp ảnh gia của báo con khiến nhiều người thích thú. (Nguồn Londolozi) Khi bóng tối dần buông, báo đốm vẫn dùng các giác quan tinh nhạy của mình để quan sát mọi động tĩnh. Đây là thời điểm nhiều loài động vật buông lỏng cảnh giác, báo đốm săn mồi cũng dễ dàng hơn. (Nguồn Londolozi) Những ông vua của vùng thảo nguyên làm gì vào buổi tối? Câu trả lời là chúng vẫn đi săn. Cũng giống như báo đốm, sư tử không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thể săn giết được thức ăn ngon. (Nguồn Londolozi) Gia đình đà điểu đi kiếm ăn theo hàng, luôn có chim mẹ hoặc chim bố cảnh giác, đề phòng những mãnh thú săn mồi rình rập. (Nguồn Londolozi) Khoảnh khắc hiếm gặp khi linh dương làm bảo mẫu. Để hoàn thành vai trò, trọng trách cao cả, con linh dương trưởng thành thực sự nghiêm túc quan sát xung quanh. (Nguồn Londolozi)

