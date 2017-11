Những giai thoại khó tin về mèo đen trong lịch sử

Một số nền văn hóa phương Đông và châu Phi tin rằng có một linh hồn gọi là jinn sống trong một cơ thể sống. Theo đó, một trong những đối tượng để jinn nhập hồn là mèo, đặc biệt là mèo đen. Người xưa cũng quan niệm loài mèo có tới 9 mạng sống. Do vậy, chúng được cho là rất thông minh và sở hữu những năng lực huyền bí. Vào thời Trung cổ, nhiều nước ở châu Âu trong đó có Anh thường diễn ra những cuộc săn lùng, xét xử và xử tử phù thủy. Khi ấy, người ta tin rằng, phù thủy gây ra những tội ác kinh hoàng, những cái chết bí ẩn, dịch bệnh nguy hiểm... Thêm nữa, phù thủy thường gắn liền với con mèo đen. Lý do là vì người ta quan niệm phù thủy sử dụng mèo đen để "giao tiếp" với các linh hồn, ma quỷ. Đôi khi, phù thủy biến hình, đội lốt ở trong cơ thể của mèo đen. Do vậy, việc sở hữu một con mèo đen vào thời Trung cổ khá nguy hiểm. Một số người nuôi mèo đen thậm chí còn bị cáo buộc là phù thủy. Theo đó, họ có thể bị bắt và xử tử. Xuất phát từ điều này, mèo đen bị người dân Anh và một số nước châu Âu "đuổi cùng giết tận", đặc biệt là trong thời gian diễn ra các đại dịch lớn. Đối với người Pháp, mèo đen không đem đến vận xui mà ngược lại chúng đem đến may mắn. Theo các giai thoại, nếu như bạn tìm thấy sợi lông trắng duy nhất trên cơ thể con mèo đen thì điều đó có nghĩa bạn sẽ gặp may mắn trong tương lai. Một truyền thuyết ở Pháp còn đề cập đến việc mèo đen có thể dẫn con người tìm ra kho báu. Theo đó, người ta sẽ đặt con mèo đen ở một nơi có ít nhất ở ngã 5 đường. Khi ấy, con mèo chọn đi con đường nào thì được cho là hướng đấy dẫn đến kho báu được chôn giấu. Một số câu chuyện cũng kể rằng nếu một con mèo đen hắt xì gần cô dâu trong ngày cưới thì đây là điềm báo cô gái sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mời quý độc giả xem video: mèo hai mặt kỳ dị, kêu “meo meo” trên tay người (nguồn: The Sun)

Một số nền văn hóa phương Đông và châu Phi tin rằng có một linh hồn gọi là jinn sống trong một cơ thể sống. Theo đó, một trong những đối tượng để jinn nhập hồn là mèo, đặc biệt là mèo đen. Người xưa cũng quan niệm loài mèo có tới 9 mạng sống. Do vậy, chúng được cho là rất thông minh và sở hữu những năng lực huyền bí. Vào thời Trung cổ, nhiều nước ở châu Âu trong đó có Anh thường diễn ra những cuộc săn lùng, xét xử và xử tử phù thủy. Khi ấy, người ta tin rằng, phù thủy gây ra những tội ác kinh hoàng, những cái chết bí ẩn, dịch bệnh nguy hiểm... Thêm nữa, phù thủy thường gắn liền với con mèo đen . Lý do là vì người ta quan niệm phù thủy sử dụng mèo đen để "giao tiếp" với các linh hồn, ma quỷ. Đôi khi, phù thủy biến hình, đội lốt ở trong cơ thể của mèo đen. Do vậy, việc sở hữu một con mèo đen vào thời Trung cổ khá nguy hiểm. Một số người nuôi mèo đen thậm chí còn bị cáo buộc là phù thủy. Theo đó, họ có thể bị bắt và xử tử. Xuất phát từ điều này, mèo đen bị người dân Anh và một số nước châu Âu "đuổi cùng giết tận", đặc biệt là trong thời gian diễn ra các đại dịch lớn. Đối với người Pháp, mèo đen không đem đến vận xui mà ngược lại chúng đem đến may mắn. Theo các giai thoại, nếu như bạn tìm thấy sợi lông trắng duy nhất trên cơ thể con mèo đen thì điều đó có nghĩa bạn sẽ gặp may mắn trong tương lai. Một truyền thuyết ở Pháp còn đề cập đến việc mèo đen có thể dẫn con người tìm ra kho báu. Theo đó, người ta sẽ đặt con mèo đen ở một nơi có ít nhất ở ngã 5 đường. Khi ấy, con mèo chọn đi con đường nào thì được cho là hướng đấy dẫn đến kho báu được chôn giấu. Một số câu chuyện cũng kể rằng nếu một con mèo đen hắt xì gần cô dâu trong ngày cưới thì đây là điềm báo cô gái sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mời quý độc giả xem video: mèo hai mặt kỳ dị, kêu “meo meo” trên tay người (nguồn: The Sun)