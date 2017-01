Những con gà có nghị lực phi thường nhất quả đất

Trong số những con gà kỳ lạ có nghị lực phi thường nhất, không thể không kể đến con gà trống cụt cả hai bàn chân ở Tế Nguyên, Hà Nam, Trung Quốc. Con gà này không phải bẩm sinh đã cụt chân, nó bị tai nạn đáng tiếc và đã dũng cảm tự chặt đứt ngón chân của mình để có thể đi cân bằng. Theo bà Thành, chủ nhân của con gà chia sẻ, con gà trống không may bị mắc chân phải vào lồng tre và bị cứa đứt rời những ngón chân phải rất đau đớn. Chỉ còn một chân lành lặn rất khó đi, con gà nén đau, tự mình mổ đứt hết cả những ngón chân trái, khiến chân trái cụt như chân phải. Tuy nhiên, cũng nhờ thế mà con gà trống dũng cảm này có thể đi lại bình thường, cân bằng tuyệt đối. Không được nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như hồi còn đủ các ngón chân, cũng không thể đào bới bằng chân nữa nhưng gà trống vẫn sống rất tốt như biết cách di chuyển bằng đôi chân cụt và sử dụng chiếc mỏ nhiều hơn. Nghị lực của nó thật khó có loài động vật nào sánh kịp. Tiếp theo cũng là một chàng gà trống, tuy nhiên chàng gà trống này lại gây ấn tượng bởi tấm lòng người cha cao cả, vĩ đại của mình. Cảnh gà trống nuôi con tưởng như chỉ có ở trong câu tục ngữ, giờ đây được chứng thực tuyệt đối tại trang trại của một người đàn ông tên là Dan Oostenbrink ở Chilliwack, Canada, Theo chia sẻ của ông Dan, để bảo vệ đàn con của mình, gà mái mẹ đã tử chiến với đại bàng và phải nhận cái chết thảm khốc. Mất mẹ, những con gà con đau đớn kêu đến lạc giọng. Rất may, điều kỳ diệu đã xảy ra, chúng được bố mình, một con gà trống đầy trách nhiệm quan tâm, chăm sóc khi mẹ đã rời xa. Rất khó khăn trong vai trò vừa làm bố vừa làm mẹ nhưng con gà trống đã chứng minh, chỉ cần có nghị lực, niềm tin và tình yêu, nó có thể vượt qua tất cả. Không chỉ bảo vệ, lo kiếm ăn cho đàn con, gà trống thi thoảng còn giả tiếng gà mái để an ủi, động viên những con gà nhỏ. Cuối cùng là một cô gà mái, cô nàng tên là Mumble, là một cô gà mù bẩm sinh. Khi mới nở, Mumble cực yếu, tưởng không sống nổi nhưng nhờ có cô chủ Rebekah không quản ngại khó khăn chăm sóc, yêu thương, Mumble dần dần hồi phục. Không chỉ lấy lại sức khỏe, Mumble còn đem lại niềm vui và nguồn cảm hứng sống cho cô chủ và nhiều người nhờ nghị lực sống, tinh thần vượt khó và cách tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Tuy thế giới của Mumble không thể dùng mắt để nhìn nhưng cô gà mái nghị lực vẫn có thể dùng tâm để cảm nhận và đối đãi. Cũng nhờ chân thành, lạc quan, Mumble đã thu phục dàn thú cưng của cô chủ, trở thành người bạn thân thiết với chúng và sở hữu một lượng người hâm mộ vài chục ngàn người trên trang Facebook cá nhân của mình.

