Những chuyện siêu thú vị về loài chim chúa tể bầu trời

Đại bộ phần các phân loài của đại bàng là loài ăn thịt, nhưng đại bàng cá vulturine, một loài chim lớn săn mồi bản địa của tiểu vùng Sahara thuộc châu Phi lại chủ yếu ăn hoa quả của cây cọ dầu. Những con đại bàng lớn nhất thế giới (như đại bàng Harpy và đại bàng Philippine), có sải cánh dài hơn 2,50m. Chúng được biết là có khả năng giết và mang theo mồi lớn như hươu, nai, dê, và khỉ. Trong hầu hết các loài chim đại bàng săn mồi, con cái thường lớn hơn và mạnh mẽ hơn so với con đực. Một số loài đại bàng, chẳng hạn như dại bàng Martial có khả năng bay trong nhiều giờ mà không cần đập cánh. Chúng sử dụng cột không khí nóng để làm điều đó. Những con đại bàng nở trước thường có xu hướng giết chết anh em của mình khi chúng mới nở. Sự canh tranh sinh tồn từ trong trứng nước này không được chim bố và chim mẹ ngăn chặn, ngay cả khi nhìn thấy. Mắt đại bàng có một triệu tế bào nhạy sáng trên mỗi mm vuông võng mạc, nhiều hơn năm lần so với con người. Trong khi con người chỉ nhìn thấy ba màu cơ bản, đại bàng nhìn thấy năm. Chính vì thế đại bàng sở hữu thị lực cực kỳ sắc nét, cho phép chúng phát hiện con mồi đã ngụy trang từ một khoảng cách rất xa. Màn săn giết nặng nề nhất của đại bàng là chiến công săn một con hươu Duiker 37kg, một con mồi có trọng lượng gấp 8 lần trọng lượng cơ thể của đại bàng Martial hay còn gọi là đại bàng võ sĩ. Chiếc tổ lớn nhất do các loài động vật tự xây thuộc về tổ của loài đại bàng. Đã từng có một chiếc tổ đại bàng nặng 1 tấn, dài 4m, sâu 2m được phát hiện. Đại bàng là một loài chim rất thông minh, biết dùng trí tuệ để giảm bớt khó nhọc khi săn giết con mồi. Ví dụ như ở Hy Lạp, đại bàng săn rùa, chúng cắp con rùa lên cao và thả xuống nền đá, nhằm làm vỡ mai rùa, từ đó có thể thoải mái chén thịt con mồi một cách dễ dàng. Đại bàng hói thực sự không hói. Cái tên đại bàng hói thực chất là để chỉ phần lông trắng mọc từ đầu đến cổ của loài chim này. Đại bàng có thể ngủ mà vẫn rất uy nghi, nó không cần vào trong tổ mới có thể chợp mắt. Chỉ cần đậu trên một nhánh cây, khởi động cơ chế tự động bám của móng vuốt, đại bàng có thể ngủ mà không sợ rơi tự do. Để bảo vệ lãnh thổ và thu hút bạn tình, đại bàng hói thực hiện những màn nhào lộn trên không ngoạn mục bất chấp những vũ điệu bạo lực này có ảnh hưởng chẳng khác nào một trận không chiến, có thể làm bị thương tới bản thân, tệ nhất là dẫn đến tử vong. Chim đại bàng có đến 7.000 chiếc lông và những chiếc lông này chiếm khoảng 5% khối lượng cơ thể của chúng. So với kích thước cơ thể, đôi cánh đại bàng thực sự ẩn chứa nhiều quyền lực và sức mạnh hơn so với đôi cánh của các loại máy bay. Hầu hết các loài chim săn mồi có thói quen liếc nhìn qua vai của chúng khi có những loài động vật ăn thịt khác ở phía sau. Tuy nhiên, là chúa tể bầu trời cao cao tại thượng, đại bàng không làm chuyện đó, nó có đủ tự tin rằng không có gì dám tấn công mình.

Đại bộ phần các phân loài của đại bàng là loài ăn thịt, nhưng đại bàng cá vulturine, một loài chim lớn săn mồi bản địa của tiểu vùng Sahara thuộc châu Phi lại chủ yếu ăn hoa quả của cây cọ dầu. Những con đại bàng lớn nhất thế giới (như đại bàng Harpy và đại bàng Philippine), có sải cánh dài hơn 2,50m. Chúng được biết là có khả năng giết và mang theo mồi lớn như hươu, nai, dê, và khỉ. Trong hầu hết các loài chim đại bàng săn mồi , con cái thường lớn hơn và mạnh mẽ hơn so với con đực. Một số loài đại bàng, chẳng hạn như dại bàng Martial có khả năng bay trong nhiều giờ mà không cần đập cánh. Chúng sử dụng cột không khí nóng để làm điều đó. Những con đại bàng nở trước thường có xu hướng giết chết anh em của mình khi chúng mới nở. Sự canh tranh sinh tồn từ trong trứng nước này không được chim bố và chim mẹ ngăn chặn, ngay cả khi nhìn thấy. Mắt đại bàng có một triệu tế bào nhạy sáng trên mỗi mm vuông võng mạc, nhiều hơn năm lần so với con người. Trong khi con người chỉ nhìn thấy ba màu cơ bản, đại bàng nhìn thấy năm. Chính vì thế đại bàng sở hữu thị lực cực kỳ sắc nét, cho phép chúng phát hiện con mồi đã ngụy trang từ một khoảng cách rất xa. Màn săn giết nặng nề nhất của đại bàng là chiến công săn một con hươu Duiker 37kg, một con mồi có trọng lượng gấp 8 lần trọng lượng cơ thể của đại bàng Martial hay còn gọi là đại bàng võ sĩ. Chiếc tổ lớn nhất do các loài động vật tự xây thuộc về tổ của loài đại bàng. Đã từng có một chiếc tổ đại bàng nặng 1 tấn, dài 4m, sâu 2m được phát hiện. Đại bàng là một loài chim rất thông minh, biết dùng trí tuệ để giảm bớt khó nhọc khi săn giết con mồi. Ví dụ như ở Hy Lạp, đại bàng săn rùa, chúng cắp con rùa lên cao và thả xuống nền đá, nhằm làm vỡ mai rùa, từ đó có thể thoải mái chén thịt con mồi một cách dễ dàng. Đại bàng hói thực sự không hói. Cái tên đại bàng hói thực chất là để chỉ phần lông trắng mọc từ đầu đến cổ của loài chim này. Đại bàng có thể ngủ mà vẫn rất uy nghi, nó không cần vào trong tổ mới có thể chợp mắt. Chỉ cần đậu trên một nhánh cây, khởi động cơ chế tự động bám của móng vuốt, đại bàng có thể ngủ mà không sợ rơi tự do. Để bảo vệ lãnh thổ và thu hút bạn tình, đại bàng hói thực hiện những màn nhào lộn trên không ngoạn mục bất chấp những vũ điệu bạo lực này có ảnh hưởng chẳng khác nào một trận không chiến, có thể làm bị thương tới bản thân, tệ nhất là dẫn đến tử vong. Chim đại bàng có đến 7.000 chiếc lông và những chiếc lông này chiếm khoảng 5% khối lượng cơ thể của chúng. So với kích thước cơ thể, đôi cánh đại bàng thực sự ẩn chứa nhiều quyền lực và sức mạnh hơn so với đôi cánh của các loại máy bay. Hầu hết các loài chim săn mồi có thói quen liếc nhìn qua vai của chúng khi có những loài động vật ăn thịt khác ở phía sau. Tuy nhiên, là chúa tể bầu trời cao cao tại thượng, đại bàng không làm chuyện đó, nó có đủ tự tin rằng không có gì dám tấn công mình.