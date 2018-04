Ngưỡng mộ ảnh cưới đẹp hơn người của cặp chó mù

Chú rể trong đám cưới động vật gây xôn xao dư luận là Bobo, cô dâu là Cách Cách, một cô chó bị mù. Chủ nhân của cặp chó cưng đáng yêu này là cô Catrina. Theo cô, yêu một người không nên quan tâm giàu nghèo, khuyết tật về thể chất, hay tuổi tác, chủng tộc. Đối với loài chó cũng như vậy, chuyện tình của Bobo và Cách Cách là minh chứng rõ nhất. Cô Catrina nhận nuôi Cách Cách được khoảng nửa năm. Tuy mù thế nhưng thính giác và khứu giác của nó cực kỳ nhạy cảm. Cách Cách rất thông minh. Sau 6 tháng bên nhau, cô Catrina nhận ra rằng Cách Cách thực sự rất thích ở bên chú chó Bobo mà cô Catrina đã nhận nuôi từ trước. Chỉ cần có Bobo xuất hiện, Cách Cách sẽ không ngại mà chạy đến thân thiết, hài lòng ra mặt khi đi dạo cùng Bobo. Bobo cũng rất quan tâm cô chó bị mù. Mỗi khi trời mưa, sấm sét, Bobo lại tự động chạy đến bên Cách Cách để trấn an cô chó nhỏ. Mới đây, nhận ra cả Bobo và Cách Cách đều sinh vào tháng 4, cô Catrina quyết định sẽ làm một điều đặc biệt vào tháng này. Cô quyết định tổ chức lễ cưới cho chó cưng. Được biết, lễ cưới đầy đủ chẳng kém gì của con người, có thiếp mời, có thảm đỏ, có nghi lễ in vân chân, trao đổi vòng đeo cổ. Các khách mời chó cưng khác cũng sẽ được chăm chút và ăn những món ngon nhất. Mới đây, những hình ảnh trong bộ ảnh cưới của Bobo và Cách Cách được đăng tải. Bộ ảnh cưới ngọt ngào và hạnh phúc của Bobo và Cách Cách còn đẹp hơn cả ảnh cưới của con người. Chúng hạnh phúc khi bên nhau. Hi vọng sau khi kết hôn, cả hai sẽ có một cuộc sống ngọt ngào. Mời quý vị xem video: Chó tấn công sư tử

