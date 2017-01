Ngộ nghĩnh cảnh sói băng nghịch như quỷ trong tuyết

Qua ống kính của nhiếp ảnh gia động vật hoang dã người Đức, Ingo Gerlach, những con sói băng trở nên đáng yêu hơn, thu hút hơn, mất đi vẻ lạnh lùng khát máu mà loài người vẫn luôn bị ám ảnh. Trong những khung hình của Ingo, những con sói băng hay còn được gọi là sói tuyết này cùng nhau đùa giỡn vô cùng thoải mái, vui vẻ trên nền tuyết trắng xóa. Tuy vậy, khi có một tiếng động khả nghi dù là nhỏ nhất, con sói tuyết trinh sát sẽ lập tức dừng lại việc chơi đùa, đứng im dựng tai lên nghe ngóng. Chỉ khi cảm thấy hơi thở nguy hiểm đã qua đi, nó mới tiếp tục gia nhập cuộc vui cùng với bạn bè của mình. Được biết, những bức ảnh này được nhiếp ảnh gia Ingo chụp tại phía Bắc Phần Lan, nơi có một mùa đông khắc nghiệt, tuyết luôn luôn phủ dày. Trên thực tế, sói tuyết thuộc loài sói Bắc cực, là một phân loài của sói xám, được đánh giá là một trong những loài sói có nhiều bí ẩn. Do sinh sống ở điều kiện khắc nghiệt, chúng tạm thời được an toàn trước các mối đe dọa từ con người, vẫn chưa nằm trong danh sách những loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng. Di chuyển theo bầy đàn từ 2 đến 20 thành viên, sói tuyết Bắc cực có thể sống sót trong điều kiện nhiệt độ dưới 0 độ C trong nhiều năm liền, trong điều kiện hoàn toàn tăm tối trong 5 tháng và có thể nhịn đói trong nhiều tuần. Trong những đàn lớn, sói tuyết lại chia ra thành từng gia đình nhỏ gồm một bố một mẹ. Khi có con, cả cha lẫn mẹ đều cùng đi kiếm ăn và cùng chăm con đến khi chúng trưởng thành và đủ khả năng tìm kiếm lãnh thổ cho riêng mình. Đặc biệt, sói tuyết trưởng thành thường sống đơn độc và né tránh các con sói khác cho đến khi chúng có thể tìm bạn tình và giao phối. Sói tuyết cũng giống như sói xám, có tính bầy đàn rất cao, khi một thành viên bị tấn công, cả đàn sẵn sàng tử chiến đến khô máu để bảo vệ và trả thù cho đồng loại của mình.

