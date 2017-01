Nghị lực phi thường của cô chó đã bước một chân vào cõi chết

Vào tháng 11 vừa qua, trung tâm cứu hộ động vật Animal Cruelty Division đã nhận được báo cáo về trường hợp của một cô chó tội nghiệp ở khu vực Austin, bang Texas, Mỹ. (Nguồn Bored Panda) Khi các nhân viên cứu hộ đến, họ tìm thấy một cô chó đáng thương đang hấp hối, bị nhốt chặt trong một chuồng sắt, ngập ngụa trong nước tiểu và chất thải, chỉ còn da bọc xương, hoàn toàn bị bỏ đói. (Nguồn Bored Panda) Ngay sau đó, cô chó được đưa về trung tâm. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện xương sườn của nó bị gẫy, Mặc dù được điều trị khẩn cấp nhưng nhiệt độ cơ thể của cô chó này không ngừng giảm xuống đến mức báo động. Nhiều người không mấy hi vọng vào cơ may sống sót của nó nhưng không ngờ điều kỳ diệu đã xảy ra. (Nguồn Bored Panda) Với khát vọng sống mãnh liệt và sự cấp cứu kịp thời của kỹ thuật viên thú y Elizabeth Mancera, cô chó bị bỏ rơi đã dần dần hồ lại sau khi được ngâm vào nước ấm và dùng máy sấy thổi khô lông. (Nguồn Bored Panda) Qua nhiều ngày, cô chó nhỏ vẫn kiên cường theo đuổi quá trình điều trị của các bác sĩ thú y, không một chút phản kháng, không một chút than thở. (Nguồn Bored Panda) Cô nàng được đặt tên là Sophie và sự hồi phục của Sophie khiến nhiều người kinh ngạc, bởi khi được cứu, thực sự cô chó nhỏ đã bước một chân vào cửa tử. (Nguồn Bored Panda) Cuối cùng, Sophie đã khỏe mạnh hoàn toàn, được nhận nuôi bởi chính người đã cứu sống mình, cô Elizabeth Mancera. (Nguồn Bored Panda) Kể từ lúc hồi phục, Sophie vô cùng quấn quýt chủ nhân, mặc dù đã từng bị con người bỏ rơi, bạo hành, bạc đãi nhưng cô chó nhỏ vẫn quyết định đặt lòng tin vào con người thêm một lần nữa. (Nguồn Bored Panda) Tuy rằng Sophie vẫn có rất rụt rè với người lạ nhưng với các thành viên trong gia đình cô Elizabeth, cô chó nhỏ đã thân thiết hơn nhiều. (Nguồn Bored Panda) Hiện tại, cô chó dũng cảm Sophie sống một cuộc sống yên ấm dưới một mái nhà thực sự, có chủ nhân yêu thương, chăm sóc, sẽ không bao giờ bị bỏ rơi, bị lạnh, bị đói một lần nào nữa. (Nguồn Bored Panda)

Vào tháng 11 vừa qua, trung tâm cứu hộ động vật Animal Cruelty Division đã nhận được báo cáo về trường hợp của một cô chó tội nghiệp ở khu vực Austin, bang Texas, Mỹ. (Nguồn Bored Panda) Khi các nhân viên cứu hộ đến, họ tìm thấy một cô chó đáng thương đang hấp hối, bị nhốt chặt trong một chuồng sắt, ngập ngụa trong nước tiểu và chất thải, chỉ còn da bọc xương, hoàn toàn bị bỏ đói. (Nguồn Bored Panda) Ngay sau đó, cô chó được đưa về trung tâm. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện xương sườn của nó bị gẫy, Mặc dù được điều trị khẩn cấp nhưng nhiệt độ cơ thể của cô chó này không ngừng giảm xuống đến mức báo động. Nhiều người không mấy hi vọng vào cơ may sống sót của nó nhưng không ngờ điều kỳ diệu đã xảy ra. (Nguồn Bored Panda) Với khát vọng sống mãnh liệt và sự cấp cứu kịp thời của kỹ thuật viên thú y Elizabeth Mancera, cô chó bị bỏ rơi đã dần dần hồ lại sau khi được ngâm vào nước ấm và dùng máy sấy thổi khô lông. (Nguồn Bored Panda) Qua nhiều ngày, cô chó nhỏ vẫn kiên cường theo đuổi quá trình điều trị của các bác sĩ thú y, không một chút phản kháng, không một chút than thở. (Nguồn Bored Panda) Cô nàng được đặt tên là Sophie và sự hồi phục của Sophie khiến nhiều người kinh ngạc, bởi khi được cứu, thực sự cô chó nhỏ đã bước một chân vào cửa tử. (Nguồn Bored Panda) Cuối cùng, Sophie đã khỏe mạnh hoàn toàn, được nhận nuôi bởi chính người đã cứu sống mình, cô Elizabeth Mancera. (Nguồn Bored Panda) Kể từ lúc hồi phục, Sophie vô cùng quấn quýt chủ nhân, mặc dù đã từng bị con người bỏ rơi, bạo hành, bạc đãi nhưng cô chó nhỏ vẫn quyết định đặt lòng tin vào con người thêm một lần nữa. (Nguồn Bored Panda) Tuy rằng Sophie vẫn có rất rụt rè với người lạ nhưng với các thành viên trong gia đình cô Elizabeth, cô chó nhỏ đã thân thiết hơn nhiều. (Nguồn Bored Panda) Hiện tại, cô chó dũng cảm Sophie sống một cuộc sống yên ấm dưới một mái nhà thực sự, có chủ nhân yêu thương, chăm sóc, sẽ không bao giờ bị bỏ rơi, bị lạnh, bị đói một lần nào nữa. (Nguồn Bored Panda)