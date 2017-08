Màn đi săn và đấu trí ngoạn mục của báo hoa mai

Tại vườn Quốc gia Nam Luangwa, Zambia, một du khách có tên Julius cùng người hướng dẫn của mình đã may mắn chứng kiến, ghi lại được cảnh tượng ngoạn mục khi báo hoa mai săn mồi dũng mãnh và báo hoa mai đấu trí với linh cẩu. (Ảnh: Africa Geographic) Theo quan sát, con báo hoa mai đã nghe ngóng được trận so gạc tranh giành quyền giao phối của hai con linh dương gần đó. Sau khi áp sát trận đấu, báo hoa mai giấu mình trong bụi cỏ một cách cẩn thận và im lặng chờ cơ hội của mình. (Ảnh: Africa Geographic) Ngay khi hai con linh dương mất cảnh giác, lùi gần về phía bãi cỏ hơn, báo hoa mai phi thân và tóm gọn con linh dương thứ hai. Bị tấn công bất ngờ, linh dương không kịp phản kháng, nhanh chóng để mãnh thú họ mèo lớn hạ gục. (Ảnh: Africa Geographic) Trong khi đó, một con linh cẩu cơ hội từ phía xa đã quan sát thấy hết tất cả. Nó cố gắng ăn cắp xác linh dương từ báo hoa mai nhưng cuối cùng, nó chỉ moi móc được bộ ruột của linh dương trước khi báo hoa hoa mai tha xác linh dương lên một cái cây rất cao, bảo vệ thức ăn của nó khỏi những kẻ chuyên ăn xác thối ranh mãnh và xấu tính khác. (Ảnh: Africa Geographic) Trong tự nhiên hoang dã, đã không ít lần linh cẩu ăn cắp hoặc đánh cướp xác của báo hoa mai. (Ảnh: Dailymail) Dù đi cùng đàn hay đi một mình, linh cẩu vẫn luôn liều lĩnh. Chúng sẵn sàng chiến đấu với những con báo để cướp mồi. (Ảnh: The World of Animals) Về phần báo hoa mai, chúng không kiêng dè gì họ hàng linh cẩu. Thế nhưng khi săn được mồi thành công, nếu đụng độ linh cẩu, báo hoa mai, báo đốm thường sẽ chạy, leo lên cây để trốn tránh và bảo vệ chỗ thức ăn mà mình vất vả kiếm được. (Ảnh: WildFact) Không phải những con báo sợ sệt, mà chúng phòng xa. Những trận đụng độ với linh cẩu có thể kéo tới nhiều kẻ cơ hội khác, nguy cơ mất mồi rất cao, hơn nữa còn lãng phí sức lực cho những trận chiến đấu vô nghĩa. Vì thế, báo hoa mai, báo đốm thực sự rất thông minh khi lựa chọn cách đánh bài chuồn để bảo toàn được con mồi và sức lực của mình. (Ảnh: Sabi)

