Linh dương bị báo cắn chết tươi ngay trước mũi xe hơi

Do mải chơi, con linh dương Impala non bị cô lập với phần còn lại của đàn ở Vườn quốc gia Kruger và bị rình rập, theo dõi bởi một con báo đốm con, kẻ vẫn còn đang ở giai đoạn đi săn tập sự, học hỏi nghệ thuật giết mồi của mẹ. (Nguồn Dailymail) Thấy nguy hiểm cận kề, con linh dương Impala con chạy đến đầu xe ô tô của con người để lẩn trốn và cầu cứu. (Nguồn Dailymail) Báo đốm con khi thấy xe ô tô còn nghi ngại, chưa dám bước ra thì báo đốm mẹ đã nhanh tay hành động, áp sát linh dương con, khiến con mồi hoảng loạn không thể chạy nổi dù chỉ một bước. (Nguồn Dailymail) Ngay sau đó, báo đốm mẹ vồ lấy linh dương con, biểu diễn kỹ thuật săn mồi thành thục của mình. (Nguồn Dailymail) Sau khi vồ lấy linh dương con, báo đốm mẹ ban cho con mồi nhỏ bé cái chết nhân đạo bằng cách cắn thẳng vào cổ của linh dương con, khiến con mồi chết một cách nhanh nhất, ít đau đớn nhất. (Nguồn Dailymail) Cắn chết linh dương con, báo đốm mẹ lập tức xoay người, tha xác linh dương con về phía bụi rậm, tránh sự rình mò của các mãnh thú săn mồi khác. (Nguồn Dailymail) Trước cái nhìn thán phục của báo đốm con, báo đốm mẹ ngẩng cao đầu tha xác con mồi về khu vực an toàn của mình. (Nguồn Dailymail) Kết thúc màn săn mồi một cách nhanh chóng và mỹ mãn, hai mẹ con báo đốm rời đi, để lại ấn tượng sâu sắc cho các du khách về sự khắc nghiệt trong cạnh tranh sinh tồn nơi hoang dã. (Nguồn Dailymail)

