Linh cẩu đói liều mạng cướp thịt của sư tử

Nhiếp ảnh gia người Đức, Ingo Gerlach đã ghi được những hình ảnh vô cùng ấn tượng về màn đụng độ giữa bầy linh cẩu đói mồi và vợ chồng sư tử ở khu bảo tồn động vật hoang dã Masai Mara, Kenya, Nam Phi. (Nguồn Dailymail) Khi thấy vợ chồng sư tử săn được một con ngựa vằn to và đang xẻ thịt con mồi, do quá đói nên đàn linh cẩu khát máu quyết định làm liều. Chúng định dùng sự áp đảo về số lượng để gây sức ép, buộc sư tử phải rời đi, để lại xác ngựa vằn. (Nguồn Dailymail) Đáng tiếc, linh cẩu ranh mãnh nhưng đã đánh giá thấp khả năng và sức mạnh của vợ chồng sư tử trẻ tuổi. (Nguồn Dailymail) Rất nhanh sau khi tổ chức tấn công, sự mạnh mẽ của sư tử khiến đàn linh cẩu hoàn toàn rối loạn. (Nguồn Dailymail) Chúng chỉ biết tấn công riêng lẻ và chịu thiệt thòi khi bị sư tử đáp trả bằng những cú tát trời giáng. (Nguồn Dailymail) Cuối cùng, cuộc tấn công rời rạc của linh cẩu thất bại, kế hoạch trộm cướp thịt ngựa vằn cũng phá sản hoàn toàn. (Nguồn Dailymail) Đàn linh cẩu buộc phải rời khỏi khu vực nơi vợ chồng sư tử đang chiếm giữ. Tuy nhiên, tái ông thất mã, trên được trốn chạy, linh cẩu đã gặp được một con mồi non nớt, hoàn toàn không có sức chống cự. (Nguồn Dailymail) Tuy linh cẩu ăn xác thối nhưng khi có cơ hội ra tay với những con mồi yếu ớt, nó không bao giờ bỏ qua. Ngay lập tức, linh cẩu không bỏ lỡ miếng ngon bày ra trước mắt, nó cắn chặt lấy cơ thể linh dương con tội nghiệp và tha về hang ổ của mình. (Nguồn Dailymail) Con linh dương tội nghiệp đau đớn gào khóc và kêu cứu liên tục. Đáng tiếc, số phận của nó đã an bài, trở thành thức ăn cho linh cẩu. (Nguồn Dailymail) Thực chất, con linh dương non nớt đó được linh cẩu tha về cho đàn linh cẩu con đánh chén. (Nguồn Dailymail) Những con linh cẩu con dứt sữa, chuyển sang chế độ ăn thịt không lâu chắc chắn sẽ thích thú với bữa tiệc thịt linh dương non mềm như thế này. (Nguồn Dailymail) Mặc dù tự mình săn được con mồi nhưng linh cẩu thực sự không yên tâm vì chúng vẫn đang ở trong vùng kiểm soát của sư tử. (Nguồn Dailymail) Khi thấy con sư tử đực đột nhiên chú ý đến hành động của mình, linh cẩu cái đột nhiên tăng tốc. (Nguồn Dailymail) Dường như lúc này nó chỉ muốn thoát ra khỏi lãnh thổ của sư tử một cách nhanh nhất. (Nguồn Dailymail) Trước khi chạy về phía hang ổ của mình, linh cẩu còn cảnh giác nhìn quanh, chắc chắn không bị theo dõi, không để lộ nơi trú ẩn của đàn linh cẩu con nó mới chạy tiếp. (Nguồn Dailymail)

