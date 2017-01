Kỳ lạ khỉ đầu chó con trở thành thú cưng của sư tử cái

Tại khu bảo tồn động vật hoang dã Botswana‘s Selinda Camp, Nam Phi, nhiếp ảnh gia Evan Schiller đã ghi lại được cảnh tượng kịch tính chẳng khác nào phim điện ảnh về thế giới của động vật hoang dã, khi mà khỉ đầu chó con phải trải qua nhiều nguy hiểm rình rập, trở thành thú cưng của sư tử cái. (Nguồn Voicesnatgeo) Bởi vì trời quá nắng, khỉ đầu chó con không thể ở trên cây trơ trọi, ít tán quá lâu, khỉ đầu chó mẹ đã liều mình bế con tụt xuống khỏi cây cao và lao về phía những cây khác có nhiều bóng râm hơn. (Nguồn Voicesnatgeo) Đáng tiếc, khi đến giữa đường, khỉ đầu chó mẹ sa vào vòng ngắm tử thần của sư tử cái đang đi tuần tra lãnh thổ. Vì bế con theo, khỉ đầu chó mẹ không thể phản kháng mãnh liệt và bỏ mạng dưới nanh vuốt mãnh thú. (Nguồn Voicesnatgeo) Còn lại một mình, khỉ đầu chó con hoảng sợ khóc thét khi bị sư tử cái tiếp cận. Nó kêu lên những tiếng kêu đầy ai oán. (Nguồn Voicesnatgeo) Như một điều kỳ diệu, bản năng làm mẹ của sư tử cái trỗi dậy, nó không xuống tay giết chết khỉ con mà ôm ấp, liếm láp cho con khỉ nhỏ. (Nguồn Voicesnatgeo) Mới đầu, khỉ con không ngừng run rẩy khi nằm trong lòng sư tử cái. Đến khi cảm thấy an toàn hơn một chút, khỉ con dũng cảm, bạo gan cắn nhẹ vào kẻ thù giết mẹ mình. (Nguồn Voicesnatgeo) Tuy vậy, sự tấn công non nớt của khỉ đầu chó con chẳng mảy may khiến sư tử cái chú ý. (Nguồn Voicesnatgeo) Kỳ lạ hơn, khi một con sư tử đực có ý định săn giết khỉ đầu chó, cả hai con sư tử cái đều nổi cơn thịnh nộ, đánh đuổi sư tử đực. (Nguồn Voicesnatgeo) Cao trào đến khi một con khỉ đầu chó đực được cho là khỉ đầu chó cha xuất hiện. Trong lúc những con sư tử ẩu đả, con khỉ đầu chó cha đã liều mạng lao xuống, cứu thoát khỉ đầu chó con khỏi nanh vuốt kẻ thù. (Nguồn Voicesnatgeo) Không chỉ thế, khi biết khỉ đầu chó con không chịu được nắng nóng lâu, khỉ đầu chó cha quyết định đánh cược vào vận mệnh, tụt xuống khỏi cành cây trơ trọi và tìm cơ hội chạy sang cây có nhiều bóng râm. Sau cùng, thần may mắn đứng về phía cha con khỉ đầu chó, giúp chúng thoát khỏi hiểm cảnh an toàn. (Nguồn Voicesnatgeo)

Tại khu bảo tồn động vật hoang dã Botswana‘s Selinda Camp, Nam Phi, nhiếp ảnh gia Evan Schiller đã ghi lại được cảnh tượng kịch tính chẳng khác nào phim điện ảnh về thế giới của động vật hoang dã, khi mà khỉ đầu chó con phải trải qua nhiều nguy hiểm rình rập, trở thành thú cưng của sư tử cái. (Nguồn Voicesnatgeo) Bởi vì trời quá nắng, khỉ đầu chó con không thể ở trên cây trơ trọi, ít tán quá lâu, khỉ đầu chó mẹ đã liều mình bế con tụt xuống khỏi cây cao và lao về phía những cây khác có nhiều bóng râm hơn. (Nguồn Voicesnatgeo) Đáng tiếc, khi đến giữa đường, khỉ đầu chó mẹ sa vào vòng ngắm tử thần của sư tử cái đang đi tuần tra lãnh thổ. Vì bế con theo, khỉ đầu chó mẹ không thể phản kháng mãnh liệt và bỏ mạng dưới nanh vuốt mãnh thú. (Nguồn Voicesnatgeo) Còn lại một mình, khỉ đầu chó con hoảng sợ khóc thét khi bị sư tử cái tiếp cận. Nó kêu lên những tiếng kêu đầy ai oán. (Nguồn Voicesnatgeo) Như một điều kỳ diệu, bản năng làm mẹ của sư tử cái trỗi dậy, nó không xuống tay giết chết khỉ con mà ôm ấp, liếm láp cho con khỉ nhỏ. (Nguồn Voicesnatgeo) Mới đầu, khỉ con không ngừng run rẩy khi nằm trong lòng sư tử cái. Đến khi cảm thấy an toàn hơn một chút, khỉ con dũng cảm , bạo gan cắn nhẹ vào kẻ thù giết mẹ mình. (Nguồn Voicesnatgeo) Tuy vậy, sự tấn công non nớt của khỉ đầu chó con chẳng mảy may khiến sư tử cái chú ý. (Nguồn Voicesnatgeo) Kỳ lạ hơn, khi một con sư tử đực có ý định săn giết khỉ đầu chó, cả hai con sư tử cái đều nổi cơn thịnh nộ, đánh đuổi sư tử đực. (Nguồn Voicesnatgeo) Cao trào đến khi một con khỉ đầu chó đực được cho là khỉ đầu chó cha xuất hiện. Trong lúc những con sư tử ẩu đả, con khỉ đầu chó cha đã liều mạng lao xuống, cứu thoát khỉ đầu chó con khỏi nanh vuốt kẻ thù. (Nguồn Voicesnatgeo) Không chỉ thế, khi biết khỉ đầu chó con không chịu được nắng nóng lâu, khỉ đầu chó cha quyết định đánh cược vào vận mệnh, tụt xuống khỏi cành cây trơ trọi và tìm cơ hội chạy sang cây có nhiều bóng râm. Sau cùng, thần may mắn đứng về phía cha con khỉ đầu chó, giúp chúng thoát khỏi hiểm cảnh an toàn. (Nguồn Voicesnatgeo)