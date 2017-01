Kinh hoàng vua sư tử bị chặt đầu, chặt chân để tế lễ

Theo trang Dailymail đưa tin, ba chú sư tử đực tại khu bảo tồn bảo tồn Letaba River, Tzaneen, Nam Phi đã bị những kẻ săn trộm giết hại dã man bằng cách dụ dỗ, đầu độc rồi chặt đầu, chặt chân. (Nguồn The Sun) Được mệnh danh là vua sư tử, chúa tể vùng đồng bằng, những con sư tử đực là đối tượng để những thầy phù thủy ở châu Phi nhắm đến nhằm thực hiện ma thuật đen. (Nguồn The Sun) Giám đốc khu bảo tồn, Andre de Lange cho biết, ông nghi ngờ thủ phạm trong vụ những con sư tử bị chặt đầu chính là những nhân viên làm việc trong khu bảo tồn. Bởi chỉ có những người hàng ngày tiếp xúc, quan sát những con sư tử này mới nắm bắt được thói quen của chúng và dễ dàng dụ dỗ, đầu độc. (Nguồn The Sun) Được biết, các đối tượng săn trộm đã cắt hàng rào ở khu vực vắng quanh khu bảo tồn, đột nhập vào nơi sư tử sinh sống và thực hiện vụ giết hại sư tử dã man nói trên. (Nguồn The Sun) Toàn bộ đầu và bàn chân của sư tử đã bị cắt đi, những bộ phận này được cho là để phục vụ những buổi tế lễ tà thuật của các phù thủy thuộc lục địa đen. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy, cả ba con sư tử đã bị đầu độc, chết đau đớn trước khi bị chặt đầu, cắt chân. (Nguồn The Sun) Đây không phải là lần đầu tiên tội ác cùng cực này được thực hiện tại châu Phi. Trước đây cũng đã từng có những con sư tử cái, sư tử đực khác bị chặt đầu và cắt chân giống hệt ba con sư tử xấu số tại Tzaneen. (Nguồn The Sun) Hiện cảnh sát chưa bắt được kẻ thủ ác, công cuộc điều tra vẫn tiếp tục được mở rộng. (Nguồn The Sun) Những hình ảnh ghê rợn này cho thấy sự mông muội đến phi nhân tính, phi nhân đạo của con người. (Nguồn The Sun) Chỉ vì tin mù quáng vào thứ tà thuật không có thật, người ta sẵn sàng giết hại động vật một cách dã man nhằm lấy bộ phận cơ thể, phục vụ cho các hoạt động tế lễ. (Nguồn The Sun) Thêm một hình ảnh kinh hoàng về cái chết của sư tử ở châu Phi. (Nguồn The Sun)

