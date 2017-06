Kinh hãi ốc sên 6000 răng săn mồi chớp nhoáng

Ốc sên Powelliphanta là một loài ốc ở New Zealand, to bằng nắm tay và có tới 6.000 chiếc răng. Loài sinh vật này tốc độ săn mồi chớp nhoáng khi siết ngạt và nuốt chửng sâu đất dài gấp nhiều lần. Loài ốc sên khổng lồ này là một sinh vật phàm ăn, chỉ trong vài giây, nó có thể làm ngạt thở và nuốt chửng sâu đất dễ dàng. Ốc sên Powelliphanta nằm trong họ ốc sên ăn thịt sống trên mặt đất và có kích thước đa dạng, là loài lớn nhất trong thế giới ốc sên. Tuy ốc sên đuổi theo con mồi có vẻ chậm, nhưng khoảnh khắc nó giết chết con mồi chỉ trong chớp mắt. Kẻ săn mồi mút sâu đất vào miệng, gập đôi mình con mồi để nuốt chửng toàn bộ. Các nhà làm phim của chương trình Wild New Zealand của BBC Earth cho biết, cách thức loài vật này lần tìm thức ăn vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng chắc chắn nó có khẩu vị khác thường và rất phàm ăn, miệng của chúng bọc quanh khiến sâu đất ngạt thở. Những con ốc sên Powelliphanta lớn rất khó tìm trong rừng rậm và đồng cỏ New Zealand. Hình ảnh cận cảnh màn săn mồi đáng sợ của ốc sên khổng lồ.

