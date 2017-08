Kinh dị cảnh trăn đá giết và nuốt chửng thỏ hiếm khổng lồ

Cảnh tượng ghi lại được tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi khiến nhiều người không khỏi run sợ. Một con trăn đá châu Phi sau khi giết chết thỏ hiếm khổng lồ đã từng bước nuốt chửng con mồi một cách đầy ghê rợn. (Nguồn: Capture The Wild) Theo tìm hiểu, con thỏ hiếm khổng lồ này được gọi là thỏ rừng, tên khoa học là Lepus saxatilis. Chúng chỉ được tìm thấy ở miền nam Namibia, Mozambique, Nam Phi, Swaziland và Lesotho. (Nguồn: Capture The Wild) So với các loài thỏ thông thường, thỏ rừng Lepus saxatilis có kích thước lớn hơn rất nhiều. Chúng cũng rất hiếm khi được nhìn thấy và số lượng loài thì không ngừng sụt giảm. (Nguồn: Capture The Wild) Có lẽ rất may mắn, con trăn đá khổng lồ mới săn được thỏ rừng Lepus saxatilis. Bởi chẳng mấy động vật săn mồi được ăn thịt loài thỏ quý hiếm này. (Nguồn: Capture The Wild) Lúc đầu, kích thước của con thỏ cũng khiến trăn đá khá vật vã. Nó cứ cố gắng siết mãi, muốn cơ thể con thỏ được bó nhỏ lại cho dễ nuốt hơn. (Nguồn: Capture The Wild) Trong suốt quá trình siết mồi, con trăn cũng duy trì quá trình cắn nuốt một cách nhuần nhuyễn. (Nguồn: Capture The Wild) Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực, con trăn khổng lồ cũng nuốt chửng được mồi ngon quý hiếm của mình. (Nguồn: Capture The Wild) Vào thời khắc nuốt chửng hoàn toàn thỏ rừng, con trăn khổng lồ cũng gỡ bỏ những vòng siết quanh chính cơ thể nó. (Nguồn: Capture The Wild) Sau khi nuốt thành công con mồi, trăn đá đã suýt phải nôn vì kích thước quá lớn của con thỏ. May mắn, nó đã kìm lại được và cố sức bò vào nơi vắng vẻ để nằm im tiêu hóa con mồi. (Nguồn: Capture The Wild)

