Khi động vật chưa mừng năm mới đã say quên lối về

Kỳ nhông xứng đáng là "anh đại" trong giới thú cưng khi những loài động vật say sưa rượu chè giống hệt con người. Mặc dù uống rất nhiều nhưng chú kỳ nhông này vẫn tỏ ra cực ngầu khi được chụp ảnh. Chưa đến năm mới nhưng tiệc tùng cuối năm khiến chú mèo nghịch ngợm này không lúc nào là không có mùi rượu. Tuổi còn nhỏ nhưng đã tham gia tiệc tùng, những chú chó con đáng yêu bị chuốc say ngay lập tức. Khi những con đười ươi đàn đúm, tụ tập và tiệc tùng, chúng cũng có thể say sưa hưởng thụ quên hết tất cả chẳng khác gì loài người. Say đến mức dù đồng loại có đàn hát ngay cạnh, chú sóc xám này vẫn không thể tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở không thể phân biệt ai với ai nhưng chú mèo này vẫn cứng họng đòi uống tiếp. Hết chai này đến chai khác, chú khỉ này đã không còn phân biệt nổi đâu là lối về. Điếu thuốc còn chưa kịp châm, chú chó đã lăn ra ngủ gục vì quá say. Ngay cả gấu trắng Bắc cực cũng đổ gục trước sức mạnh của thứ đồ uống có cồn. Vì cơ thể nhỏ nhắn, chỉ một chút rượu nhẹ cũng khiến chồn tuyết say lả lướt. Nghiện rượu đến phát điên, chú mèo này không ngại trộm rượu khi chủ nhân vắng nhà. Ngay cả khi bị bắt gặp, chú ta vẫn quyết không thả. Ngay cả khi đã say đến mức ngủ ở bất cứ nơi nào có thể dựa vào, chú khỉ vẫn không buông tha chiếc cốc. Về được đến nhà, trèo được lên ghế nhưng chú mèo này vẫn không quên ôm theo chai rượu. Say đến mức không thể bước đi bình thường, chú chuột lang này chỉ còn cách bò đi để uống nước vì quá khát. Tiệc tùng đến khuya, say đến mức ngủ gục bên nhà hàng xóm, chú lợn này không thể dậy dù trời đã sáng hẳn.

