Khám phá về ốc bàn tay, đặc sản đảo Phú Quý

Ốc bàn tay màu nâu đen vàng, hình bầu dẹt, vỏ ốc có 7 gai, trong đó 5 gai ở giữa xếp như hình bàn tay. Vì vậy mà nó mới có tên gọi là ốc bàn tay. (Ảnh Haisansachphanthiet) Ốc bàn tay có kích thước to bằng nắm tay người lớn. Loài ốc này thường xuất hiện nhiều ở vùng biển nam miền Trung. (Ảnh Haisansachphanthiet) Trên thế giới, ốc bàn tay phân bố ở Đài Loan, Úc, Nhật Bản,...(Ảnh Haisantuoisong) Ốc bàn tay kiếm ăn và hoạt động ở độ sâu 25m - 50m và có tuổi thọ lên tới trên 20 năm. (Ảnh Enbaccdn) Tháng 10 là thời điểm ốc bàn tay bắt đầu giao phối và sinh sản. (Ảnh Nhanghilyson) Ngư dân thường phải lặn xuống biển khi nước êm và trong thì mới bắt được ốc bàn tay. (Ảnh Baodulich)Thịt ốc bàn tay mềm và dai dẻo, giòn sựt sựt ăn rất hấp dẫn. Thịt ốc còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như chất béo, chất đạm, can-xi, phốt-pho, sắt, các vitamin A, vitamin C, vitamin B2,...(Ảnh Blogspot) Ốc bàn tay có thể chế biến thành nhiều món ăn đơn giản nhưng thơm ngon hấp dẫn như ốc bàn tay hấp, ốc bàn tay nướng,....(Ảnh Onlinebanhang) Mời quý độc giả xem video: Cách chế biến ốc xào me ngon hết xảy

