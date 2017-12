Khám phá thú vị về ốc bướm, hương vị biển miền Trung

Ốc bướm là loài động vật thân mềm, kích thước lớn nhất có thể to bằng nắm tay người lớn. Thân ốc có hình bầu dục và vỏ ốc có nhiều hoa văn. (Ảnh Hotel84) Nhìn thoáng qua bên ngoài, ốc bướm trông khá giống ốc chim. Ốc bướm có một đường rãnh dài có hình răng cưa thông ra bên ngoài. (Ảnh Fbcdn) Ốc bướm sống chủ yếu ở các gành đá ngoài biển, tập trung nhiều nhất ở biển miền Trung. (Ảnh Phuyen) Ốc bướm có thể được chế biến theo nhiều cách như hấp, nướng. Dù chế biến theo kiểu nào thì ốc bướm cũng có hương vị rất khác biệt. (Ảnh Kienthuc) Ốc bướm có thịt dai, ngọt không thua kém các ốc biển hảo hạng khác. (Ảnh Pinterest) Với người dân miền biển, khi bắt được ốc bướm người ta sẽ giữ lại để đãi khách hoặc đem biếu chứ không bán vì loài ốc này quá hiếm. (Ảnh Vcmedia) Vì vậy, theo quan niệm của người dân miền biển, vị khách nào được mời ăn ốc bướm xem như là rất may mắn. (Ảnh Bunocco) Mời quý độc giả xem video: Hướng dẫn bạn cách chế biến món ốc xào me

